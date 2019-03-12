"Yargının, adaletin çıtasını çok daha yükselteceğiz"

Partilerin, kişilerin, makamların gelip geçici olduğunu aktaran Gül, "Kalıcı olan şey memleketimiz, ay yıldızlı bayrağımız, bağımsızlığımız, kardeşliğimiz ve birliğimizdir. Bunu korumak bizim siyasetimizin temel paradigmasıdır, temel yaklaşımıdır." diye konuştu.

Gül, Türkiye'nin birliğini, beraberliğini kimsenin bozamayacağının altını çizerek, milletin en büyük gücünün bu birlik ve beraberlik olduğunu dile getirdi.

Ülkenin huzurunu bozmak için sokakları karıştırmak isteyenlerin hiçbir zaman başarılı olamadığını belirten Gül, milletin 15 Temmuz'da F-16'ları, tankları gövdesini siper ederek durdurmayı başardığını ifade etti.

Gül, AK Parti Trabzon İl Başkanlığınca bir otelde organize edilen, "Trabzon Sivil Toplum Kuruluşları ve Hukukçular Buluşması" başlıklı toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye'nin geçmişte yaşadığı siyasi sorunlara dikkati çekerek, 17-25 Aralık olayı ve FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin görüşlerini paylaştı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Kalıcı olan şey memleketimiz, ay yıldızlı bayrağımız, bağımsızlığımız, kardeşliğimiz ve birliğimizdir. Bunu korumak bizim siyasetimizin temel paradigması, yaklaşımıdır." dedi.

Gül, 31 Mart seçimlerinden sonra istikrarlı bir yönetimle beraber 4,5 yıl seçim olmayacağına işaret ederek, "Ülkeyi kalkındırmak için artık önümüzde bir zaman var. 31 Mart'tan sonra artık geçim dönemi var. Ülkemizi daha fazla kalkındırmanın, büyütmenin derdine düşeceğiz." ifadesini kullandı.

- "Türk Yargı Etiği Bildirgesi ülkemiz için çok önemli bir milattır"

Türkiye'de her alanda olduğu gibi yargı alanında da çok önemli işler yapıldığına dikkati çeken Gül, şöyle devam etti:

"Hükümetimiz bu konuda da çok büyük devrimler yaptı ama biz yeterli görmüyoruz. Seçimden sonra açıklayacağımız Yargı Reformu Belgesiyle güven veren adalet anlayışını daha da güçlendireceğiz. Bu çerçevede dün açıklamış olduğumuz Türk Yargı Etiği Bildirgesi ülkemiz için çok önemli bir milattır. Yargı mensuplarımız esasen uygulamaya çalıştıkları kuralları yazılı hale getirerek tüm vatandaşlarımıza, standardı yükseltmek için taahhütte bulunmaktadır. Bağımsızlığı, tarafsızlığı tüm muhattaplarına adaletli dağıtmayı yeniden taahhüt ederek etik ilkelerimizi belirledik."