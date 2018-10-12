AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, "'Türkiye'de mahkemeler bağımsız değil' diyenler, yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler. 'Rahip Brunson suçsuz yere tutuluyor' diyenler, sanırım hükümle suç isnadının sabit olduğunu anladılar." ifadelerini kullandı.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Yazıcı, terör örgütleri FETÖ ile PKK adına suç işlediği ve casusluk yaptığı iddiasıyla yargılanan ABD'li din adamı Andrew Craig Brunson'ın İzmir'de görülen davada hükümle birlikte serbest bırakılmasıyla ilgili sosyal medya hesabı Twitter üzerinden değerlendirmede bulundu.
Yazıcı açıklamasında, "Çok konuşuldu ama daha çok konuşulacak bir dava dosyası: Rahip Brunson'la ilgili dava dosyası. 'Türkiye'de mahkemeler bağımsız değil' diyenler, yargının bağımsız olduğunu bir kez daha gördüler. 'Rahip Brunson suçsuz yere tutuluyor' diyenler, sanırım hükümle suç isnadının sabit olduğunu anladılar." ifadelerine yer verdi.
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