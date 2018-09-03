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Yargıtay 1. Başkanı Cirit'ten Rahip Brunson açıklaması (1) 

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.09.2018 11:44 | Son Güncelleme

Yargıtay 1.

Yargıtay 1. Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yeni adli yıl açılışında yaptığı konuşmada Rahip Andrew Brunson’un yargılanma sürecine ilişkin, "İzmir'de bir yabancı devlet vatandaşının İzmir’de tutuklanması ve yargılanmasına ilişkin kararları verecek tek ve mutlak güç, yargı yetkisini Türk milleti adına kullanan bağımsız ve tarafsız mahkemelerdir. Demokrasi, insan hakları ve hukuk devleti ideallerini yaşatma ve yüceltme iddiasını taşıyan yabancı devletlerin de öncelikle uluslararası hukukça korunan Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin egemenliğine saygı duyması gerekir. Çağdaş demokrasilerin ve devletler hukukunun en temel ilkelerinden biri olan bu gerçeğin kaba güç kullanılarak ters yüz edilmeye çalışılması, insan haklarının güçlenmesine değil, zayıflamasına neden olur" dedi.

"HSK VE YÜKSEK YARGI ÜYESİ SIFATI TAŞIYAN FETÖ/PDY SANIKLARININ YARGILANMASI ..."
Cirit, "HSK ve yüksek yargı üyesi sıfatı taşıyan FETÖ/PDY sanıklarının yargılanmasını yapmakla görevli Yargıtay 9. Ceza Dairesine açılan dava sayısı 2017’de 106, 2018’in ilk 7 ayında ise 65 olup yargılama süreçleri devam etmektedir. Temyiz incelemesi yapan 16. Ceza Dairesinde ise 1671 adet FETÖ/PDY dosyası derdest olup, 730 adet dosyanın temyiz incelemesi adli yargılama ilkeleri çerçevesinde tamamlanmıştır" diye konuştu.

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-Cirit'in açıklaması

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Özkan ARSLAN- Muhammet BAYRAM /ANKARA (DHA)

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