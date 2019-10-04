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Yargıtay 16. Ceza Dairesi Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel’e FETÖ üyesi olmak suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kararını onadı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.10.2019 11:13 | Son Güncelleme

Yargıtay 16.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel’e FETÖ üyesi olmak suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kararını onadı.

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