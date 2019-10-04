Yargıtay 16. Ceza Dairesi Ergenekon davası savcısı Mehmet Ali Pekgüzel’e FETÖ üyesi olmak suçundan verilen 7 yıl 6 ay hapis cezası kararını onadı.

Yarg\u0131tay 16. Ceza Dairesi Ergenekon davas\u0131 savc\u0131s\u0131 Mehmet Ali Pekg\u00fczel\u2019e FET\u00d6 \u00fcyesi olmak su\u00e7undan verilen 7 y\u0131l 6 ay hapis cezas\u0131 karar\u0131n\u0131 onad\u0131.PARTNER2019 T\u00fcrkiye g\u00fczeli belli olduEge \u00dcniversitesi, ara\u015ft\u0131rma projeleri ve sanayi i\u015fbirlikleri ile \u00f6n plandaSabiha G\u00f6k\u00e7en Havaliman\u0131'nda g\u00f6revli taksiciler sokak hayvanlar\u0131n\u0131 elleriyle besledi
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