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Yargıtay 600’ü Aşkın HDP’liye Siyaset Yasağı Konulmasını İstedi

18.03.2021 18:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında hazırladığı iddianamede, partinin kapatılması istenirken aralarında Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, Ertuğrul Kürkçü, Ayhan Bilgen, Leyla Zana ve Ahmet Türk gibi isimlerin bulunduğu 687 kişi için 5 yıl süreyle siyaset yasağı istendi

Yargıtay 600’ü Aşkın HDP’liye Siyaset Yasağı Konulmasını İstedi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP hakkında hazırladığı iddianamede, partinin ‘Devletin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğüne aykırı eylemlerin odağı’ haline geldiği gerekçesiyle kapatılması istendi. İddianamede aralarında Selahattin Demirtaş, Sırrı Süreyya Önder, Figen Yüksekdağ, Pervin Buldan, Sezai Temelli, Mithat Sancar, Meral Danış Beştaş, Ertuğrul Kürkçü, Ayhan Bilgen, Leyla Zana ve Ahmet Türk gibi isimlerin bulunduğu 687 kişi için 5 yıl süreyle siyaset yasağı istendi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin’in, hazırladığı iddianamede, HDP’nin eski ve yeni üyeleriyle yöneticileri hakkında açılan dava ve soruşturmalara geniş yer verildi.

İddianamede HDP’nin PKK’nın siyasi kanadı gibi faaliyet gösterdiği vurgulanarak şu görüşlere yer verildi: “Davalı Halkların Demokratik Partisi, Anayasa ve yasalara göre kurulmuş olmasına rağmen; terör örgütü PKK'ya bağlı, PKK'nın görüşleri ve talimatları doğrultusunda PKK'nın siyasi kanadı şeklinde faaliyet göstermiş ve göstermektedir.” İddianamede PKK, “terörist eylemlerle sivil, asker, polis, kadın, çocuk, bebek ayrımı gözetmeden onbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, çocukları kaçırarak zorla silah altına alan, haraç toplayan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi faaliyetlerde bulunan Marksist-Leninist ve etnik ayrılıkçılık temelli ideolojiye sahip” terör örgütü olarak tanımlandı.

Kobani soruşturması iddianamede

İddianamede HDP’ye isnat edilen suçlar arasında Kobani olayları da yer aldı. İddianamede, “Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Ayn el-Arap (Kobani) kentinde -PKK'nın Suriye kolu olduğu kabul edilen- PYD ile DAEŞ arasındaki çatışmalar, 2014 yılının Eylül ayı sonunda ve Ekim ayı başında yoğunlaşmıştır. 7.09.2014 tarihinden itibaren PKK-KCK Silahlı Terör Örgütünün üst düzey yöneticileri ve müzahir yapılanmaları tarafından PKK-KCK’nın güdümünde yayın yapan internet haber sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden eylem çağrıları yapılmıştır” denildi.

“Aslında HDP ile PKK-KCK arasında bir fark yoktur”

HDP’nin PKK’nın bir organı gibi hareket ettiği iddia edilen iddianamede, “Davalı Halkların Demokratik Partisi MYK’nın ve üst düzey yöneticilerinin silahlı terör örgütü PKK-KCK ile eşzamanlı ve terör örgütünün güdümünde olduğunu gösterir şekilde aynı dönemde PKK-KCK ile aynı doğrultuda yaptıkları çağrı ve açıklamalar vardır. Davalı, Halkların Demokratik Partisi terör örgütü PKK-KCK’yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur. Aslında HDP ile PKK-KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK-KCK’nın emir ve talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten yaptıkları veya yapmadıkları bakımından halka değil terör örgütü PKK-KCK’ya hesap veren, terör örgütünün siyasi görünümlü bir uzantısı, organıdır. Başka bir deyimle HDP; PKK’nın partisidir. Aslında buna şaşırmak gerekir. Çünkü Partinin Eş Genel Başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş açıkça HDP’nin terör örgütü lideri Öcalan’ın projesi olduğunu, Öcalan’ın HDP fikriyatında büyük emeği olduğunu belirterek açıkça söylemekten çekinmemişlerdir. Bu hususu örgüt elebaşı da kabul etmektedir” görüşlerine yer verildi.

HDP’lilerin katıldığı eylemler iddianamede

HDP milletvekili ve yöneticilerinin katıldığı bazı eylemler de iddianamede şöyle yer aldı:

“Davalı partinin bir kısım milletvekillerinin Türkiye Cumhuriyeti’nin bağımsızlığının, birliğinin, bütünlüğünün sembolü olan TBMM’de bölücübaşı ve PKK lehine slogan attıkları, sözde gerilla marşını okudukları,
Terör örgütü üyelerinin yakalanmasını önlemek amacıyla operasyon bölgelerinde toplanıp canlı kalkan oldukları, operasyonları engelleyerek teröristlerin kaçmasını sağladıkları,
Terör örgütünün dağ kadrosunda yer alanlar olduğu,
PKK

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