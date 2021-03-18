Yargıtay 600’ü Aşkın HDP’liye Siyaset Yasağı Konulmasını İstedi

İddianamede HDP’nin PKK’nın siyasi kanadı gibi faaliyet gösterdiği vurgulanarak şu görüşlere yer verildi: “Davalı Halkların Demokratik Partisi, Anayasa ve yasalara göre kurulmuş olmasına rağmen; terör örgütü PKK'ya bağlı, PKK'nın görüşleri ve talimatları doğrultusunda PKK'nın siyasi kanadı şeklinde faaliyet göstermiş ve göstermektedir.” İddianamede PKK, “terörist eylemlerle sivil, asker, polis, kadın, çocuk, bebek ayrımı gözetmeden onbinlerce kişinin hayatını kaybetmesine neden olan, çocukları kaçırarak zorla silah altına alan, haraç toplayan, uyuşturucu ve silah kaçakçılığı gibi faaliyetlerde bulunan Marksist-Leninist ve etnik ayrılıkçılık temelli ideolojiye sahip” terör örgütü olarak tanımlandı.

Kobani soruşturması iddianamede

İddianamede HDP’ye isnat edilen suçlar arasında Kobani olayları da yer aldı. İddianamede, “Suriye'nin Türkiye sınırında bulunan Ayn el-Arap (Kobani) kentinde -PKK'nın Suriye kolu olduğu kabul edilen- PYD ile DAEŞ arasındaki çatışmalar, 2014 yılının Eylül ayı sonunda ve Ekim ayı başında yoğunlaşmıştır. 7.09.2014 tarihinden itibaren PKK-KCK Silahlı Terör Örgütünün üst düzey yöneticileri ve müzahir yapılanmaları tarafından PKK-KCK’nın güdümünde yayın yapan internet haber sitelerinden ve sosyal medya hesapları üzerinden eylem çağrıları yapılmıştır” denildi.

“Aslında HDP ile PKK-KCK arasında bir fark yoktur”

HDP’nin PKK’nın bir organı gibi hareket ettiği iddia edilen iddianamede, “Davalı Halkların Demokratik Partisi MYK’nın ve üst düzey yöneticilerinin silahlı terör örgütü PKK-KCK ile eşzamanlı ve terör örgütünün güdümünde olduğunu gösterir şekilde aynı dönemde PKK-KCK ile aynı doğrultuda yaptıkları çağrı ve açıklamalar vardır. Davalı, Halkların Demokratik Partisi terör örgütü PKK-KCK’yı açıkça desteklemekten öteye geçerek onun bir organı gibi faaliyette bulunmuştur. Aslında HDP ile PKK-KCK arasında bir fark yoktur. HDP silahlı terör örgütü PKK-KCK’nın emir ve talimatları doğrultusunda faaliyet yürüten yaptıkları veya yapmadıkları bakımından halka değil terör örgütü PKK-KCK’ya hesap veren, terör örgütünün siyasi görünümlü bir uzantısı, organıdır. Başka bir deyimle HDP; PKK’nın partisidir. Aslında buna şaşırmak gerekir. Çünkü Partinin Eş Genel Başkanlığını yapmış Pervin Buldan ve Selahattin Demirtaş açıkça HDP’nin terör örgütü lideri Öcalan’ın projesi olduğunu, Öcalan’ın HDP fikriyatında büyük emeği olduğunu belirterek açıkça söylemekten çekinmemişlerdir. Bu hususu örgüt elebaşı da kabul etmektedir” görüşlerine yer verildi.