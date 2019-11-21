Yargıtay 62 darbe davasında karar verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, ilk kararını Erzurum 2. Ağır Ceza Mahkemesinin örgütün sözde "Erzurum Sıkıyönetim Komutanı" olan dönemin Erzurum Jandarma Bölge Komutanlığı Kurmay Başkanı kurmay albay Murat Koçak ile sıkıyönetim komutanları atama listesinde ismi bulunan eski Harekat ve Asayiş Şube Müdürü kurmay binbaşı Murat Yılmaz hakkındaki ağırlaştırılmış müebbet hapis cezalarını onayarak verdi.

Yerel mahkemelerin verdiği kararlara yönelik dosya üzerinden temyiz incelemesine geçen Daire, bugüne kadar 62 darbe girişimi davasında karar verdi. Daire, diğer darbe davalarına yönelik incelemesini ise sürdürüyor.

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, FETÖ'nün darbe girişimine ilişkin açılan ve yerel mahkemeler tarafından tamamlanan davalar temyiz üzerine Yargıtay 16. Ceza Dairesine geldi.

- İlk karar 14 Temmuz 2017'de

Sonuçlandırılan ilk darbe girişimi davası olan bu davada yerel mahkemenin 5 Ocak 2017'de verdiği hükmü 14 Temmuz 2017'de onayan Daire, böylece darbe girişiminin ardından geçen bir yılllık süreçte ilk kararını ve onama hükmünü vermiş oldu.

Bu kararıyla FETÖ'nün silahlı terör örgütü olduğunu kesinleştiren Daire, dış destekle FETÖ tarafından yapılan terör suçu darbenin tamamlanmış olup olmamasına bakılmaksızın Türk Ceza Kanunu'nda (TCK) yer alan en ağır yaptırım gerektiren suçlardan olduğu, ayrıca konusu suç teşkil eden emri verenin de bu emri bilerek yerine getirenin de ceza hukuku açısından sorumlu tutulması gerektiği tespitlerini yaptı.

Kararında, darbe girişimine yönelik değerlendirmeler yapan Daire, "hata kavramı" ve "ByLock" konularını da ele alarak yol gösterici tespitlerde bulundu.

Daire, örgütün kuruluşundan 15 Temmuz sürecine kadar örgüt elebaşı Fetullah Gülen tarafından belirlenen ideolojisi doğrultusunda amaçlarını gerçekleştirmek üzere eylem ve fikir birliği içinde hareket ettiği ve TCK'nin ilgili maddesi kapsamında silahlı terör örgütü olduğunu vurguladı.