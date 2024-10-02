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  4. Hakim ve savcılara yeni görev: Yargıtay'a 8 üye seçildi

Hakim ve savcılara yeni görev: Yargıtay'a 8 üye seçildi

02.10.2024 12:09
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Boş bulunan 8 Yargıtay üyeliği için seçim yapıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı'nın da arasında olduğu 8 hakim ve savcı Yargıtayın yeni üyesi oldu.

Hakim ve savcılara yeni görev: Yargıtay'a 8 üye seçildi

Hakimler Savcılar Kurulunca (HSK), Yargıtaya 8 yeni üye seçti. Kurul, Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekilleri ve hakimlerin yerine daha sonra atama yapacak.

HSK Genel Kurulunda bugün yapılan toplantı sonucu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Şaban Yılmaz, İzmir Karşıyaka Başsavcısı Ali Rıza San, İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi (BAM) Daire Başkanı Osman Kiper, İstanbul BAM Üyesi Murat Boylu, İzmit Cumhuriyet Başsavcısı Ferhat Kapıcı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Murat Çağlak, HSK Genel Sekreter Yardımcısı Murat Pala ve İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Cengiz Doğan, Yargıtayın yeni üyeleri oldu.

Yargıtay üyeliklerine seçilen başsavcı, başsavcıvekilleri ve hakimlerin yerine HSK tarafından daha sonra atama yapılacak.

DANIŞTAY'A 3 YENİ ÜYE

Öte yandan HSK, Danıştay’a da 3 yeni üye seçildi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay Danıştay Hakimler ve Savcılar Kurulu
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