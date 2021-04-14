Yargıtay, Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu, Altan'ın tahliyesine karar verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan gazeteciler Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu. Gülen yapılanmasının medya ayağına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında, "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçlamasıyla Ahmet Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Nazlı Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi. BBC Türkçe'ye açıklamada bulunan Ahmet Altan'ın avukatı Figen Çalıkuşu, kendisine henüz bir tebliğ yapılmadığını ancak haberlerin doğru olduğunu söyledi. Tahliye için Silivri Cezaevi'ne gittiğini belirten Çalıkuşu, "Dün Yargıtay'a tahliyesi için dilekçe verdim. AİHM de dört yıldır devam eden hukuksal zorbalığa son verdi. Evrensel hukuk değerleri şaşmaz. 15 Temmuz yargısı yargıyı fena hırpaladı. Oysa Ahmet Altan'ın tutuklu olması adına hiçbir eylemi yok. Dün bu da kayıt altına alındı. Şimdi Silivri yolundayım ve Ahmet'i alacağız" diye konuştu.

AİHM ihlal kararı verdi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM)'in Altan'ın başvurusu ile ilgili dün açıkladığı kararında, tutuklanmasının hukuka aykırı olduğuna ve "emniyet ve güvenlik", "adil yargılanma" ve "ifade özgürlüğü" haklarının ihlal edildiğine hükmetti. Mahkeme, 2016 darbe girişimi sonrasında tutuklanan Altan'ın, darbe girişimi ve yasa dışı örgüt ile bağlantısına dair makul şüphe olmaksızın suçlandığına ve yargılama öncesinde hukuksuz bir şekilde tutuklandığı yönünde hüküm verdi. AİHM, Altan'ın suçlanması ve mahkum edilmesine temel oluşturan ifade ve yazıların makul şüphe oluşturamayacağı sonucuna vardı. Mahkeme buna karşılık, Altan'ın siyasi bir nedenle yargılanıp mahkum edildiği tezini kabul etmedi. Ayrıca mahkeme Türkiye'nin, Altan'a manevi tazminat olarak 16 bin euro ödemesine karar verdi Hukuki süreç nasıl gelişti? Ahmet ve Mehmet Altan kardeşler ile Nazlı Ilıcak, 15 Temmuz darbe girişimini 'önceden bildikleri ve darbe çağrışımı yaptıkları' iddiasıyla İstanbul 26. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılandı. Mahkeme 16 Şubat 2018'de tüm sanıkları 'anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs' suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun 309/1. maddesi uyarınca ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırdı.