Yargıtay Ahmet Altan’ın tahliyesine karar verdi

Ceza Dairesi’nin Ahmet Altan'ın tahliyesine hükmettiği bildirildi. Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu DW Türkçe'ye Altan'ın Silivri Cezaevi'nden tahliyesinin gerçekleştiğini söyledi. Ceza Dairesi, Gülen yapılanmasına ilişkin "darbe çağrışımı" davasında "silahlı terör örgütüne yardım" suçundan hapis cezasına çarptırılan Ahmet Altan ve Nazlı Ilıcak hakkındaki hükmü bozdu.

Anadolu Ajansı'nda yer alan habere göre, Yargıtay 16. Ceza Dairesi "silahlı terör örgütüne bilerek ve isteyerek yardım" suçundan Altan'a verilen 10 yıl 6 ay hapis ile Ilıcak hakkındaki 8 yıl 9 ay hapis cezasına ilişkin temyiz incelemesini tamamladı. Her iki sanık hakkındaki hükmü bozan daire, tutuklu sanık Altan'ın, bozma gerekçesi ve tutuklulukta geçirdiği süreyi dikkate alarak tahliyesine karar verdi.

Altan’ın avukatı Figen Albuga Çalıkuşu, DW Türkçe’ye yaptığı açıklamada Altan'ın Silivri Cezaevi'nden tahliyesinin gerçekleştiğini söyledi. Çalıkuşu kararı sosyal medya hesabında da duyurdu.

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DW / AU, SSB, CÖ

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