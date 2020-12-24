Yargıtay "AİHM kararı iç hukuk yönünden bağlayıcı" demiş

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin (AİHM) eski HDP eş genel başkanı Selahattin Demirtaş hakkında verdiği "derhal serbest bırakılmalı" kararının Türkiye için bağlayıcı olmadığına dönük açıklama sadece Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la sınırlı kalmadı. Erdoğan’ın ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu da AİHM kararı için "Boşlukta bir karar. Hiçbir anlamı yoktur" açıklaması yaptı. Soylu’dan sonra bu konuda konuşan MHP lideri Devlet Bahçeli oldu. Bahçeli de, "AİHM kararını tanımıyoruz. Milli vicdanda hükümsüzdür" çıkışı yaptı. Cumhur İttifakı’ndan AİHM kararının Türkiye için bağlayıcı olmadığına dönük açıklamalar sürerken, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin geçen hafta açıkladığı bir gerekçeli kararda AİHM kararlarının bağlayıcı olduğuna ilişkin görüş bildirdiği ortaya çıktı. Adalet Bakanlığı, 2000 yılında Burdur Cezaevi'nde yaşanan olayda görülen maddi hasarla ilgili o dönemde cezaevindeki 61 tutuklu ve hükümlü hakkında maddi tazminat davası açmıştı. Davaya bakan Burdur 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 2014’te cezaevine düzenlenen operasyon sırasında oluşan maddi zararın 25 bin liralık miktarının tutuklu ve hükümlüler tarafından karşılanmasını kararlaştırdı. Sonrasında karar için itiraz süreci başladı.

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi, dosya gündemine geldiğinde yerel mahkemenin verdiği kararı bozdu. Yargıtay 4. Hukuk Dairesi gerekçeli kararında AİHM kararlarına ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’ne (AİHS) taraf devletlerin yükümlülüğüne atıflarda bulundu. "İç hukuk yönünden bağlayıcı" AİHM’in Demirtaş kararından bir hafta önce açıklanan gerekçeli kararda, "Hukukumuzda kanunlar ile temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası anlaşmalar arasında bir çeşit hiyerarşi ihdas edilmiş ve aralarında uyuşmazlık bulunması halinde anlaşmalara öncelik tanınacağı hüküm altına alınmıştır" denildi. Kararda, temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası bir anlaşma ile bir kanun hükmünün çatışması durumunda, uluslararası anlaşma hükmünün öncelikle uygulanması gerektiği dile getirildi. Kararda "Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin AİHM’nce yorumu, iç hukuk yönünden bağlayıcı etki doğurur" denirken, sözleşmeye taraf devletin AİHM kararından sonra "sözleşmeye aykırı işlemin sonuçlarını ortadan kaldırmak ve işlemin yapılmasından önceki duruma dönülmesini sağlamak" zorunda olduğu vurgulandı.