HABER

Yargıtay, AK Parti'yi işgal girişimi davasında kararını verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 11:07 | Son Güncelleme

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ'nün darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katılan eski 4 subaya verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ile bir eski üsteğmene verilen "müebbet" hapis cezalarını onadı - Daire, Kara Harp Akademisi'nden gönderilen ve il başkanlığında polis, vatandaş ya da görevlilere karşı hürriyeti yoksun kılma, silahla tehdit, yağma, yaralama, öldürme ya da öldürmeye teşebbüs gibi eylemler gerçekleştirmedikleri belirlenen, örgütsel bağları da kesin olarak ortaya konamayan 8 sanığa verilen müebbet hapis cezasını ise bozdu. Bu kişilerin eylemlerinin "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek" kapsamında kaldığı sonucuna varıldı - Diğer iki sanığa verilen müebbet hapis cezası ise eksik inceleme nedeniyle bozuldu

KEMAL KARADAĞ - AYLİN SIRIKLI DAL - Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nın işgal girişimine katılan 4 eski subaya verilen ağırlaştırılmış müebbet ile bir eski üsteğmene verilen müebbet hapis cezalarını onadı, 10 sanığa verilen müebbet hapis cezasını ise bozdu.

FETÖ'nün darbe girişimi gecesi AK Parti İstanbul İl Başkanlığı'nı işgal etmek amacıyla gelen askerlerin yargılandığı davada, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, "cebir ve şiddet kullanarak anayasayı ihlal" suçundan 4 sanık hakkında "ağırlaştırılmış müebbet", 11 sanık hakkında "müebbet" hapis cezası verdi.

İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 3. Ceza Dairesi, 15 sanık hakkındaki yerel mahkeme kararını hukuka uygun buldu.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya, Yargıtay 16. Ceza Dairesi'ne geldi. Daire, temyiz incelemesini tamamladı.

- 5 sanığın cezasına onama

Daire, sanıklardan eski binbaşılar Faruk Şimşek, Erol Hazıroğlu, eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'a, "anayasayı ihlal" suçundan verilen "ağırlaştırılmış müebbet" hapis cezası ile eski üsteğmen Muzaffer Dikencik'e verilen müebbet hapis" cezasını onadı.

Yapılan incelemede, yargılama sürecindeki işlemlerin kanuna uygun yapıldığı, hükme esas alınan tüm delillerin hukuka uygun elde edildiği belirlendi. Dairenin kararında, vicdani kanının kesin, tutarlı ve çelişmeyen verilere dayandırıldığı, eylemlerin doğru nitelendirildiği ve kanunda öngörülen suç tipine uyduğu belirtildi.

- Bozma gerekçeleri

Daire, 10 sanığa verilen müebbet hapis cezasını ise bozdu. Bu sanıklardan eski astsubay Ali Aydoğan, eski asteğmen Berkay Demir ve eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, Şahin Kurt, Fahrettin Kemal, Reşat Ardıl'ın hakkında "anayasayı ihlal" suçundan verilen müebbet hapis cezası, bu kişilerin eylemlerinin, "Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı" gerekçesiyle bozuldu.

Kararda, bu sanıkların Kara Harp Akademisi'nden gönderilen ve il başkanlığında polis, vatandaş ya da görevlilere karşı hürriyeti yoksun kılma, silahla tehdit, yağma, yaralama, öldürme ya da öldürmeye teşebbüs gibi eylemler gerçekleştirmedikleri, örgütsel bağlarının da kesin olarak ortaya konamadığı belirtildi.

Bu sanıkların, icra hareketlerinden önce örgütsel organizasyon içinde yer alarak darbe girişiminden haberdar oldukları, suç işleme karar ve iradesine katıldıklarının kanıtlanamadığı ifade edilen kararda, icra hareketlerine katkı sunan ancak sundukları katkı tek başına vahamet arz etmeyen sanıkların eyleminin, anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığı aktarıldı. Bu gözetilmeden sanıklar hakkında hatalı değerlendirme ile doğrudan fail olarak mahkumiyet hükmü kurulmasının bozma nedeni yapıldığı kaydedildi.

Müebbet hapis cezasına çarptırılan diğer iki sanık eski uzman erbaşlar Feyyaz Yörük ve İbrahim Tıraş hakkındaki hüküm ise "eksik inceleme yapıldığı" tespit edilerek bozuldu.

- Davanın geçmişi

İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesi, 20 Aralık 2017'de karara bağladığı davada, eski binbaşılar Faruk Şimşek ve Erol Hazıroğlu ile eski yüzbaşılar Gökhan Güney ve Hasan Hüseyin Altınsoy'un, "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar vermişti.

Sanıkların fiilden sonraki davranış biçimlerini ve yargılama sürecinde pişmanlıklarının gözlenmemesini göz önüne alan mahkeme, 4 sanığın cezasında takdiri indirim uygulanmasına yer olmadığına hükmetmişti.

Sanıklar eski üsteğmen Muzaffer Dikencik, eski asteğmen Berkay Demir, eski astsubay Ali Aydoğan, eski uzman erbaşlar Arif Emre Esen, Cem Karaaslan, Hüreyre Can Çatal, İbrahim Tıraş, Şahin Kurt, Feyyaz Yörük, Reşat Ardıl ve Fahrettin Kemal'in "cebir ve şiddet kullanarak Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın öngördüğü düzeni ortadan kaldırmaya veya bu düzen yerine başka bir düzen getirmeye veya bu düzenin fiilen uygulanmasını önlemeye teşebbüs etmek" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar veren mahkeme, sanıkların yargılama sırasındaki tutum ve davranışlarını, verilen cezanın gelecekleri üzerindeki etkisini göz önüne alıp cezalarını müebbet hapse düşürmüştü.

PARTNER Hangi burç nasıl tahrik olur? Hangi burç nasıl tahrik olur?
Talep azalan hamside fiyatlar düşüşteTalep azalan hamside fiyatlar düşüşte
Sivas'ta lise öğrencilerinden 'komando marşı'Sivas'ta lise öğrencilerinden 'komando marşı'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
- FETÖ'nün darbe girişimi AK Parti'yi işgal girişimi davası FETÖ Yargıtay 16. Ceza Dairesi

En Çok Okunan Haberler

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

ABD basınından çok konuşulacak Türkiye iddiası

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Barış Pınarı Harekatı'yla ilgili Erdoğan'dan flaş açıklama!

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Çakar'a çok sert tepki! 'Girişi yasaklansın'

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Asker selamını yayınlamama nedenini açıkladılar!

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Barış Pınarı Harekatı'nda 8. gün

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

Trump açıkladı! Türkiye'ye geliyorlar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Kahreden haber! Şehit sayısı yükseldi

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Devlet Bahçeli, Genel Merkez'de

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Bin polisle operasyon! Çok sayıda gözaltı...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da dağa götürülmek istenen 2 çocuk polisin operasyonuyla kurtarıldı

Polisin operasyonuyla kurtarıldılar! Terör örgütüne darbe

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Suriye Milli Ordusu Barış Pınarı Harekatı'nda 46 şehit verdi

Son dakika: Ankara'da PKK operasyonu! Gözaltılar var

Ankara'da terör operasyonu! Gözaltılar var

Bakan Soylu'dan hakkındaki 'yaptırım' kararıyla ilgili açıklama

ABD'ye manidar 'yaptırım' mesajı

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'de lastik bot içinde 35’i çocuk, 74 kaçak göçmen yakalandı

Dışişleri Bakanlığı'ndan Avrupa'ya 'PKK' tepkisi: İzahı olamaz

Dışişleri'nden sert tepki: İzahı olamaz

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.