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  4. Yargıtay Başkanı Akarca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı

Yargıtay Başkanı Akarca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramını kutladı

29.10.2022 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı yayımladığı mesajla kutladı.

Akarca, mesajında şunları kaydetti:

"Milletimizin her türlü imkansızlığa rağmen vatan sevgisi, hürriyet ve istiklal aşkıyla bağımsızlığına kavuşabilmek için, inanç ve kararlılıkla giriştiği Milli Mücadele ile kazanılan zaferi taçlandıran Cumhuriyetimizin ilanının 99'uncu yıl dönümünün gururunu yaşarken, aynı ruh ve kararlılıkla istiklalimizin ve istikbalimizin sembolü olan Cumhuriyetimizi korumak ve yaşatmak için yüksek özveriye sahip milletimizin Cumhuriyet Bayramını en samimi ve içten duygularımla kutluyorum.

Cumhuriyetimizi kuran ve bizlere emanet eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları başta olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın tüm kahramanlarını, vatanımız uğruna can veren aziz şehitlerimizi rahmetle yad ediyor, gazilerimize şükranlarımı sunuyorum."

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