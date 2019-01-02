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Yargıtay Başkanı Cirit, '1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti

YAŞAM HABERLERİ  | 02.01.2019 14:58 | Son Güncelleme

BURSA'da, Osmangazi Belediyesi tarafından açılan 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ziyaret etti.

Yargıtay Başkanı Cirit, '1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti

Muammer İRTEM/BURSA, (DHA)- BURSA'da, Osmangazi Belediyesi tarafından açılan 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'ni Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ziyaret etti. Müzenin adını sıkça duyduğunu ifade eden Cirit, "Bursa'nın fethini yaşadım sanki. Burası bir müzenin yanı sıra tarihimizden bilgiler sunan bir okul olmuş" dedi.
Osmangazi Belediyesi tarafından kurulan, dünyanın en büyük tam panoramik müzesi 'Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi' konuklarını ağırlamayı sürdürüyor. Bugüne kadar siyaset, sanat, akademi ve spor dünyasından birçok ismin ziyaret ettiği müzenin son konuğu Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar; Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyete müze hakkında bilgi verdi.
'BURSA'NIN FETHİNİ YAŞADIM'
Müzenin adını sıkça duyduğunu ve bu güzel eseri ziyaret ediyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cirit, "Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi'nin adını sıkça basında duyuyordum. Bursa'ya yapmış olduğum ziyarette de bu eseri görmek istedim. Gerçekten çok etkileyici bir eser olmuş. Gerek mimarisi gerekse sanatsal öğeleri ile çok güzel ve özel bir eser ortaya çıkmış. Adeta tarihe yapılan bir yolculuk gibi oldu benim için. 692 yıl öncesine giderek Bursa'nın fethini yaşadım sanki. Burası bir müzenin yanı sıra tarihimizden bilgiler sunan bir okul olmuş. Bu eseri ülkemize kazandıran başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini tebrik ederim" dedi.
Belediye Başkanı Dündar, ziyaret anısına Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit'e Osman Gazi'nin tahta oturuşunu temsil eden biblo hediye etti.

FOTOĞRAFLI

Yargıtay Başkanı Cirit, '1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret ettiYargıtay Başkanı Cirit, '1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret ettiYargıtay Başkanı Cirit, '1326 Bursa Fetih Müzesi'ni ziyaret etti

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