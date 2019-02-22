Yargıtay Başkanı Cirit, Afyonkarahisar'da

AFYONKARAHİSAR (AA) - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Afyonkarahisar'da Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının 2018 değerlendirme toplantısına katıldı.

Cirit, Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) Rektörlüğü, Afyonkarahisar Valiliği, Cumhuriyet Başsavcılığı ve Afyonkarahisar Barosu'nu ziyaret etti.

Ziyaretlerle ilgili açıklama yapan Cirit, "Güzel termal diyarı Afyonkarahisar'da her yıl gerçekleştirilen Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının değerlendirme toplantısına katıldık. Değerli rektörümüz, üniversite hakkında bilgi verdi. Çok memnuniyet duydum. Afyon Kocatepe Üniversitesi, gerçekten çağdaş ve geniş öğrenci topluluğu olan güzel kampüsüyle örnek teşkil ediyor." diye konuştu.

Yargıtay Başkanı Cirit'in ziyaretlerine, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca ve Hakimler Savcılar Kurulu (HSK) Başkan Vekili Mehmet Yılmaz da eşlik etti.

