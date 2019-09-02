HABER

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 15:57 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, 2019-2020 Adli Yıl Açılışı dolayısıyla Anıtkabir’i ziyaret etti.
Aslanlı Yol’dan yürüyerek Anıtkabir’e gelen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ve beraberindeki heyet, Mustafa Kemal Atatürk’ün mozolesine çelenk bıraktı. Anıtkabir önünde toplu fotoğraf çektirdikten sonra Misak-ı Milli Kulesi’ne geçerek Anıtkabir özel defterini imzalayan Cirit, deftere şunları yazdı:
"Cumhuriyetimizin Kurucusu, Büyük Önder Atatürk, hak ve adaletin en güçlü teminatı olan, hızlı ve etkin işleyen yargı sisteminin tesisinde hukuku, ülkede eşit, tutarlı ve güvenceli bir biçimde uygulama rolü üstlenen Yargıtay mensupları olarak 2019 - 2020 adli yıl açılışı sebebiyle manevi huzurundayız. Gösterdiğiniz ilkeler ışığında, ülkemizi çağdaş uygarlık seviyesine ulaştırmak için kuvvetler ayrımını hayata geçirmek, yargı bağımsızlığını sağlamak, hukukun üstünlüğünü gerçekleştirmek azim ve kararlılığındayız. Bize göstermiş olduğunuz yolda kararlarımızla, hak ve özgürlüklerin güvencesi olmaya, toplumdaki adalet duygusunu temin etmeye, bağımsız bir yargı düzenine ulaşılması için hiçbir fedakarlıktan kaçınılmadan çalışmalarımıza ve milli mücadeleye devam edeceğiz. Yeni adli yılın milletimize ve tüm yargı çalışanlarına hayırlı olmasını diliyorum. Aziz hatıranız önünde hepimiz saygıyla eğiliyoruz. Ruhunuz şad olsun."

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti

Yargıtay Başkanı Cirit, Anıtkabir’i ziyaret etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Ünlü oyuncu cinsiyet değiştirdi! İşte son hali...

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

Erdoğan talimat vermişti! Ünlü turizm merkezinde bu sabah!

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

İmamoğlu'ndan İSPARK'la ilgili zam açıklaması

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Erdoğan'dan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

İkinci çeyrek büyüme rakamları açıklandı

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

Feyzioğlu'ndan Adli Yıl Açılış Töreni'nde önemli açıklamalar

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

Kardeşini "ağabey" demediği ve lakap taktığı için öldürmüş

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

Kurşun yağmuruna tutmuştu! Kan donduran olayda yeni gelişme

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

'Bizden çıkarıyorlar bu zammı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

500 kilo altın iddiası ekipleri harekete geçirdi

Bayram için ülkesine giden Suriyeliden 25 bini Türkiye'ye geri döndü

Geri dönüyorlar!

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Derede boğulan anne ve kızı toprağa verildi

Gümüşhane'de çiftçileri dolandıran şahıs Şanlıurfa'da yakalandı

Bir ilçeyi dolandırıp, sırra kadem basmıştı! Yakalandı

Zonguldak'ta gözaltına alınan babasının peşinden koşan çocuğun görüntüsü yürekleri burktu

Yürek burkan an! Gözaltına alınan babasının peşinden koştu

İçişleri Bakanlığı'ndan sıkı denetim! 81 ile gönderildi

81 ile gönderildi! Belgeleri iptal edilecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.