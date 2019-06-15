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Yargıtay Başkanı Cirit: Bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2019 20:52 | Son Güncelleme

YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, beraberinde yaklaşık 150 kişilik bir heyetle birlikte Bitlis ve ilçelerine gezi programı düzenledi.

Özcan ÇİRİŞ-Ceren KURTYE/BİTLİS,(DHA)- YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, beraberinde yaklaşık 150 kişilik bir heyetle birlikte Bitlis ve ilçelerine gezi programı düzenledi. 1986 yılında Ahlat ilçesinde görev yapan Yargıtay Başkanı Cirit, “Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var. Ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var" dedi.

Ziyarete Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcı Vekili Halil Adıgüzel, Yargıtay Genel Sekreteri Yusuf Ziyaattin Cenik ile Yargıtay üyeleri ve daire başkanlarının da aralarında bulunduğu heyet, eşleri ile birlikte Tatvan, Ahlat ve Adilcevaz ilçelerindeki tarihi mekanları gezdi. Sabah saatlerinde Van’dan karayolu ile Tatvan ilçesine gelen heyet, önce Tatvan Adliyesi'ni ziyaret etti. Daha sonra sahil parkına geçerek İskelede hatıra fotoğrafı çektirdiler. Buradan Ahlat ilçesine geçen Yargıtay heyeti, Ahlat Karşılama Merkezi ve müzeyi ziyaret ettiler. Müze yetkililerinden de bilgi alarak Ahlat Selçuklu Mezarlığı'na gidildi. Kazı Başkanı Prof. Dr. Recai Karahan, karşılanan heyete çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Gazetecilere açıklamalarda bulunan Yargıtay Başkanı İsmail Rüstü Cirit, Osmanlı İmparatorluğu'nun adaletle yükseldiğini, o dönemde kadılara da büyük önem verdiklerini belirterek şöyle konuştu:

"Yargıtay Başkanı olarak burada kadılara verilen değerden dolayı kıvanç duyuyoruz. Bugüne kadar adaletle devletimizi yücelttik. Büyük devletimizi 16 devletle değil, 300‘e yakın beyliklerle kurduk. Hepsinin temel ideali ve şiarı adaletle olmuştur. Onun için uzun bir zamana yayılmışlar. Bugün bize ayar vermek isteyenlerin 50 yıllık bir geçmişleri var. Ama bizim 5 bin yıllık bir tarihimiz var. Onun buradaki sadece bir mezar taşı değil, şuradaki sanata bakın, tarihimizin ne olduğunu, bizim büyük bir millet olduğumuzu buradaki meydan mezarlığında da görmekteyiz. Ne mutlu onların torunlarıyız. Bu milletin fertleriyiz."

Prof. Dr. Recai Karahan ise, Ahlat'ın görülmesi ve iyi anlaşılması gerektiğini belirterek “Biz buraya gelen misafirlerimize hep şunu söylüyoruz. Eğer siz Ahlat’ı anlayamıyorsanız, Çanakkale’yi anlayamazsınız. Çanakkale’yi anlamak için Ahlat’tan giriş yapmanız lazım" dedi.

Daha sonra Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı gezen heyet Bayındır Kümbeti önünde de hatıra fotoğrafı çektirdi. Adilvcevaz ilçesinde de kısa süre kalan heyet daha sonra karayoluyla Van’a hareket etti.

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