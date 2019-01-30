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Yargıtay Başkanı Cirit Fetih Müzesi’ne hayran kaldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.01.2019 21:12 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye’nin gururu olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi birbirinden önemli ziyaretçileri kendine çekmeye devam ediyor.

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye’nin gururu olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’ni ziyaret etti.
Dünyanın en büyük tam panoramik müzesi olan Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi birbirinden önemli ziyaretçileri kendine çekmeye devam ediyor. Bugüne kadar siyaset, sanat, akademi ve spor dünyasından birbirinden önemli isimlerin ziyaret ettiği Fetih Müzesi’nin son konuğu Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit oldu. Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, Yargıtay Başkanı Cirit ve beraberindeki heyete Fetih Müzesi hakkında bilgiler verdi. Müze ziyaretine ilk Osmanlı Devleti’nin kuruluşundaki önemli olayların anlatıldığı tabloları inceleyerek başlayan Cirit, ardından Bursa’nın fetih gününü yansıtan panoramik resmin olduğu kubbe bölümüne çıktı. 692 yıl öncesinin tasvir edildiği sanatsal çalışmaları hayranlıkla inceleyen Cirit, Fetih Müzesi’nden çok etkilendiğini söyledi.
Fetih Müzesi’nin adını sıkça duyduğunu ve bu güzel eseri ziyaret ediyor olmanın mutluluğunu yaşadığını ifade eden Cirit, “Panorama 1326 Bursa Fetih Müzesi’nin adını sıkça basında duyuyordum. Bursa’ya yapmış olduğum ziyarette de bu eseri görmek istedim. Gerçekten çok etkileyici bir eser olmuş. Gerek mimarisi gerekse sanatsal öğeleri ile çok güzel ve özel bir eser ortaya çıkmış. Adeta tarihe yapılan bir yolculuk gibi oldu benim için. 692 yıl öncesine giderek Bursa’nın fethini yaşadım sanki. Burası bir müzenin yanı sıra tarihimizden bilgiler sunan bir okul olmuş. Bu eseri ülkemize kazandıran başta Osmangazi Belediye Başkanımız Mustafa Dündar ve ekibini tebrik ederim” dedi.
Müze içinde ziyarete açılan Diriliş Ertuğrul Dizisi Kostüm ve Aksesuarları Sergisi’ni de gezen Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit’e Başkan Dündar, Osman Gazi’nin tahta oturuşunu temsil eden bir biblo hediye etti.

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