Yargıtay Başkanı Cirit: İhlal kararlarının yüzde 74'ü, adil yargılama hakkı

Hasan DEMİRBAŞ/ANTALYA, (DHA) - YARGITAY Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye'de davaların makul sürede görülmemesinin sorunlu alan olduğunun, Anayasa Mahkemesi'nce (AYM) bireysel başvuru üzerinden verilen ihlal kararlarının analizinden açıkça anlaşıldığını söyledi. Cirit, "Bireysel başvurunun uygulamaya girmesinden 30 Haziran 2018 tarihine verilen ihlal kararlarının yüzde 74'ünün adil yargılama hakkına ilişkin olduğu, bu kararlardan yüzde 80'inin ise yargılamada makul sürenin aşılmasına dayanmaktadır" dedi.

Antalya Kundu'daki Adalet Tesisleri'nde düzenlenen '16'ncı Ulusal Adli Tıp Günleri'ne katılan Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Türkiye'nin uzun yıllardan beri Avrupa uyum süreci içinde Avrupa Birliği'ne (AB) üye olmak için mücadele ettiğini söyledi. Sürenin uzun ince bir yol haline geldiğini belirten Cirit, bu süreçte Anayasa'da, yasalarda birçok değişiklik yapıldığını kaydetti.

Cirit, "En anlamlısı Anayasa'mızın 90'ıncı maddesinde yaptığımız değişikliktir. İnsan hakları anlamında yaptığımız değişiklik Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bir üst yol olarak kabul edilmesiydi. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin zorunlu yetkisi kabul edildikten sonra özellikle 1990'lı yılların getirmiş olduğu havayla İnsan Hakları Mahkemesi'nden yığınla ihlal kararı gelmeye başladı. İşkence ve kötü muamele suçları yoğun bir şekilde işleniyordu, bunlardan dolayı ihlal kararları alıyorduk. Son 15 yıl içinde bu konuda önemli gelişmeler yaşadık. Ülkemiz artık delilden zanlıya ulaşan bir noktaya geldi. Bunda adli tıp kurumunun büyük etkisi vardır" diye konuştu.

'YÜZDE 80'İ YARGILAMADA MAKUL SÜRENİN AŞILMASI'

Yargıtay Başkanı Cirit, adalet hizmetinin işlememesinin, geç ya da kötü işlemesinin, toplumsal düzen ve barışın bozulmasına neden olduğunu söyledi. Yargılama sürelerinin kısaltılmasının yaşamsal öneme sahip olduğuna vurgu yapan Cirit, "Ülkemizde davaların makul sürede görülmemesinin sorunlu bir alan olduğu Anayasa Mahkemesi tarafından bireysel başvuru üzerinden verilen ihlal kararlarının analizinden açıkça anlaşılmaktadır. Bireysel başvurunun uygulamaya girmesinden 30 Haziran 2018 tarihine verilen ihlal kararlarının yüzde 74'ünün adil yargılama hakkına ilişkin olduğu, bu kararlardan yüzde 80'inin ise yargılamada makul sürenin aşılmasına dayanmaktadır" dedi.

Kaliteli hukuk sistemi için iyi uygulamacılara ihtiyaç olduğunu belirten Cirit, "İyi hukukçular yetiştiremezsek hangi sistemi getirirsek getirelim başarılı sonuçlar elde edemeyiz" diye konuştu.

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