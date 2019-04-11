Yargıtay Başkanı Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Akarca Filistin’de

RAMALLAH (AA) - ESAT FIRAT - Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit ile Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Akarca, Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı’nın (TİKA) iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen “Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller" konulu konferansa katılmak üzere Filistin’e geldi. TİKA iş birliğinde Yargıtay Başsavcılığı ile Filistin Başsavcılığı tarafından ortak düzenlenen konferansa, Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı temsilen Başbakan Yardımcısı Ziyad Ebu Amr, Filistin Yargıtay Başkanı İmad Selim, Filistin Devlet Başsavcısı Ekrem el-Hatib, Türkiye’nin Kudüs Başkonsolosluğu yetkilileri, TİKA Filistin Koordinatörü Ahmet Refik Çetinkaya ile uluslararası kurum ve kuruluş temsilcilerinin yanı sıra 22 ülkeden katılım sağlandı. Türkiye ve Filistin milli marşlarının okunmasıyla başlayan konferansın açılış konuşmasını yapan Filistin Başbakan Yardımcısı Ebu Amr, Türk-Filistin iş birliğinden övgüyle söz etti.

Ebu Amr, Filistin ulusal projesinin karşılaştığı zorluklara işaret ederek, "Filistin ulusal projesinin karşı karşıya kaldığı büyük zorluklara rağmen vatandaşın adalete ve hukuka olan güvenini artırmaya çalışıyoruz." dedi. - "Adalet, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramları hiç kimsenin tekelinde değil" Yargıtay Başkanı Cirit de yaptığı konuşmada Filistin’de bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğunu dile getirdi. Adalet, hukukun üstünlüğü ve insan hakları kavramlarının tarihsel gelişimine değinen Cirit, "Adalet, hukukun üstünlüğü ve insan hakları insanlık tarihinin kültür ocağından çıkan kavram ve değerlerdir. Hiçbir devletin, coğrafyanın ya da ideolojinin tekelinde değildir." dedi. Cirit, "bilgi toplumuna" geçiş sürecinde adalet kurumlarının da teknolojik, ekonomik ve sosyal gelişmelerin gerisinde kalmaması gerektiğine vurgu yaparak, şunları söyledi: "Aksi halde adalet ve insan hakları çok ciddi risklere maruz kalabilir. Günümüzde bilginin pek çok şey ikame edebilmesi nedeniyle, yargı mensuplarının yeni teknolojilerin gelişme hızına uyum becerisinin geliştirilmesi zorunlu hale gelmiştir."

Yargıçların adaletin doğru bir şekilde yönetilmesi konusunda hem bireysel hem de kolektif olarak sorumluluk taşıdığına dikkati çeken Cirit, “Bugün bizlere düşen görev, zamanla ve mekanla sınırlı olmayan insanlığın bu ortak değerlerini yaşatmak, yüceltmek, içeriğini zenginleştirmek, insan odaklı bir yaklaşımla, bu değerlerin uygulanmasını güvence altına almaktır.” diye konuştu. Cumhuriyet Başsavcısı Akarca da "Türkiye’nin köklü ve tarihsel bağlarının bulunduğu bu kutsal topraklarda, Filistin Devleti’nde bulunmaktan büyük memnuniyet duyduğumu ifade etmek istiyorum.” dedi. Siber suçların çok büyük sorun haline geldiğini ve konferansın da bu konuya ilişkin olduğuna dikkati çeken Akarca, soruşturmanın gereklilikleri ile insan haklarının, birbirlerinin ayrılmaz parçası olduğunu vurguladı. Akarca, siber suçların insan haklarını ihlal ettiğine işaret ederek, şöyle devam etti: "Siber suçlar genelde insan haklarını ihlal etmekte, özelde ise kişinin özel hayatının gizliliğine müdahale etmektedir. Bu suçların önlenmesi, etkin soruşturulması, kovuşturulması hem devletin hem de ceza adaleti sisteminin bir görevidir. Ancak suç delillerinin temel hak ve özgürlüklere zarar vermeksizin elde edilmesi ve kullanılması demokratik toplumun, hukukun üstünlüğünün ve adil yargılanmanın bir gereğidir."

- Dijital teknolojilerle işlenen suçlar Dijital teknolojilerle işlenen suçların giderek arttığına dikkati çeken Akarca, “Günümüzde bir yandan dijital teknolojinin hayatımızın her alanına girmesi, diğer yandan işlenen suçlarda dijital teknolojilerin kullanım oranının artması ile ceza yargılamasında klasik delillerin yanında dijital delillerin de uygulama alanı genişlemiştir." dedi. Akarca AA muhabirine yaptığı açıklamada da Türkiye’nin her alanda Filistin halkının ve devletinin yanında olmaya devam edeceğini belirterek, böylesi önemli bir konferansın düzenlenmesini Türk-Filistin iş birliğinin başarısı olarak değerlendirdi. Filistin Devlet Başsavcısı Hatib de AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye’nin yargı alanındaki “köklü” tecrübesini Filistin’e taşımayı hedeflediklerini belirterek, "Biz bu öncü tecrübeden istifade etmek istiyoruz. Biz bu konferansta çok önemli deneyimleri konuşuyoruz. Dolayısıyla bu konferansın Filistin’e katkısı büyük olacaktır. Filistin, insan hakları konusunda gelişmekte olan ülkelerin tecrübelerine çok fazla ihtiyaç duymaktadır." ifadelerini kullandı.

Türk yargı makamları ile Filistin yargı makamları arasında iş birliğinin giderek arttığına dikkati çeken Hatib, önümüzdeki dönemde bu bağlamda birçok ortak faaliyete imza atacaklarını söyledi. - "Filistin'e destek olmaya devam edeceğiz" Öte yandan TİKA Filistin Koordinatörü Çetinkaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Yargıtay Başsavcılığımız ile Filistin Devlet Başsavcılığı tarafından ortaklaşa düzenlenen ‘Soruşturmanın Gereklilikleri ve İnsan Hakları Bağlamında Dijital Deliller’ konferansının tüm masraflarını biz karşıladık." dedi. TİKA olarak böyle bir konferansa destek olmaktan büyük memnuniyet duyduklarını vurgulayan Çetinkaya, "2005 yılından beri malum Filistin’de ofisimiz bulunmakta. 2005’ten 2018’e kadar geçen sürede 550’yi aşkın projeyi tamamladık." ifadelerini kullandı. Çetinkaya, Filistin’in devletleşme aşamasında olduğuna ancak özellikle son dönemde uluslararası ambargolara maruz kaldığına dikkati çekerek, şunları kaydetti: "Biz başından beri Filistin’i destekliyoruz. Cumhurbaşkanımızın talimatları var. Bu dönemde de desteklerimiz daha da artarak devam edecektir. Yeter ki başkenti Doğu Kudüs olan bir Filistin devleti kurulsun."