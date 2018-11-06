Yargıtay Başkanı Cirit öğrencilerle kantinde sohbet etti

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit, Ankara Üniversitesi (AÜ) Hukuk Fakültesi öğrencileriyle kantinde sohbet etti.

AÜ Hukuk Fakültesi'nde düzenlenen "Sağlık Personelinin Hukuki ve Cezai Sorumluluğu Sempozyumu"na katılan Cirit, sempozyumun ardından üniversite yemekhanesinde öğrencilerle öğle yemeği yedi.

Daha sonra fakülte kantinine geçen Cirit, burada öğrencilerle çay eşliğinde sohbet etti.

Cirit, Ankara Üniversitesinin hukuk alanında başarılı öğrenciler yetiştirdiğine dikkati çekerek, öğrencilere mezun olduktan sonra hangi alanlarda çalışmak istediklerini sordu.

Hukuk fakültesi öğrencilerinin muhakeme becerilerinin gelişmesi gerektiğini belirten Cirit, "Hukuk işi muhakeme ve mantık işidir. Hiçbir dal matematikle alakalı değildir, sadece hukuk matematik bilgisi ile alakalıdır." diye konuştu.

- Öğrencilere kitap okuma tavsiyesi

Cirit, okul ve meslek hayatına ilişkin öğrencilere tavsiyelerde bulunarak, bilgi biriktiren bireylerin kendilerini güvende hissedeceklerini söyledi.

Öğrencilerle sohbetinde kitap okumanın önemine de değinen Cirit, "Bu dönemlerde ne kadar çok okursanız o kadar çok özgüven kazanırsınız. Özgüven de her konuda ve her sahada kendinizi ifade etme kabiliyeti getirir. Onun için çok okumak ve bilgi biriktirmek lazım." dedi.