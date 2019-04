Yargıtay Başkanı Cirit’e Hatay’da “hemşehrilik beratı” verildi

“Bizim milletimiz tarihi boyunca her zaman adaleti savunmuştur”

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit konuşmasının devamında, “Tarihinde 16 büyük devlet, 300’e yakın küçük devlet kurmuş olan bizim milletimiz vatanı, bayrağı ve yaşadığı topraklardaki özgürlüğü için her zaman adaleti gözeterek mücadele etmiş ve insanı değerlerine sahip çıkmak için her zaman tek dayanak olarak adalete yaslanmışlardır. Hep adaletle yükselmişlerdir. Bizlerde, adaleti milli birlik ve beraberliği sağladığımız sürece bu millet gelecek 10 yıllar da ve dönemde daha büyük işler başaracaktır. Ve büyük hedeflere doğru birlikte gideceğiz. Biz millet olarak tarihin ilk döneminden varız. Her zamanda tarihte özne olmuşuzdur. Her zaman lider bir devlet olduk. Ben inanıyorum ki biz adaleti birliğimizi beraberliğimizi devam ettirdiğimiz sürece gelecek bizim ve Türk milletinindir” dedi.