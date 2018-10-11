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Yargıtay Başkanı duyurdu! 4 milyondan fazla karar kamuoyuna açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.10.2018 09:47 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı İsmail Rüştü Cirit Yargıtay kararlarının kamuoyuna açıldığını belirterek "Tüm kararlarımızı Yargıtay sitemize girdiğinde vatandaşlarımız görebilir. Şu ana kadar Yargıtay'daki 40 dairemizin aldığı 4 milyondan fazla karar Yargıtay'ın sitesine girildiğinde görülebilir." dedi.

Yargıtay Başkanı duyurdu! 4 milyondan fazla karar kamuoyuna açıldı

Ayrıntılar geliyor...

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay İsmail Rüştü Cirit

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