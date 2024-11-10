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  4. Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı: Düşünceleri bize yol göstermektedir

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı: Düşünceleri bize yol göstermektedir

Ufuk Dağ Ufuk Dağ Mynet Haber / İçerik Editörü
10.11.2024 10:58
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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü'nde mesaj yayımladı. Kerkez, "Onun düşünceleri ve idealleri, bizlere adaletin aydınlattığı bir geleceğe yürümemiz için yol göstermektedir." ifadelerini kullandı.

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den 10 Kasım mesajı: Düşünceleri bize yol göstermektedir

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yılında tüm dünyada anılmaya devam ediyor. Atatürk'le ilgili bir mesaj da Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez'den geldi.

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Kerkez mesajında şu ifadelere yer verdi;

Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, milletimizin bağımsızlık mücadelesine önderlik ederken, aynı zamanda adalet, demokrasi ve hukukun üstünlüğü ilkeleri üzerine kurulu modern bir devletin temellerini atmıştır.

Onun düşünceleri ve idealleri, bizlere adaletin aydınlattığı bir geleceğe yürümemiz için yol göstermektedir.

86 yıl önce sonsuzluğa uğurladığımız Büyük Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk’ü saygı, özlem ve minnetle anıyoruz...

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Yargıtay 10 Kasım 2022 Atatürk’ün vefatının kaçıncı yılı
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