Yargıtay Başkanı seçilen Ömer Kerkez'e Beştepe'den tebrik: Görevinde başarılar diliyorum

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, görevine 24 Mart 2020'de seçilmiş, 4 yıllık görev süresinin 24 Mart'ta dolması nedeniyle Yargıtay üyeleri 25 Mart Pazartesi günü sandık başına gitmişti.

SEÇİM DÜN SONUÇLANDI

Seçimin ilk 36 turunda hiçbir adayın, 348 Yargıtay üyesinin salt çoğunluğu olan en az 175 oyu alamaması üzerine dün Akarca ve Kerkez'in katıldığı 37. tur oylama yapıldı.

Oylama sonucu Akarca 103, Ömer Kerkez ise 193 oy aldı. Seçime katılım 324 olurken, 8 boş oy kullanıldı, 20 oy da geçersiz sayıldı.

Bu sonuçla Kerkez, üye tamsayısının salt çoğunluğunu sağlayarak 4 yıllığına Yargıtay Başkanlığı görevine seçildi.

BEŞTEPE'DEN TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Mehmet Uçum, Ömer Kerkez'i sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla tebrik etti. Uçum mesajında "Yargıtay Birinci Başkanı seçilen Sayın Ömer Kerkez’i kutluyorum. Görevinde başarılar diliyorum" ifadelerine yer verdi.Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır





