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Yargıtay Başkanından 29 Ekim mesajı: Cumhuriyetin temel değerlerini korumak ve yüceltmekle mükellefiz

Melih Kadir Yılmaz Melih Kadir Yılmaz
29.10.2024 10:10
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Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı. Kerkez mesajında, "Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gündür. Bizler, hukukçular olarak, Cumhuriyetin temel değerlerini korumak ve yüceltmekle mükellefiz." dedi.

Yargıtay Başkanından 29 Ekim mesajı: Cumhuriyetin temel değerlerini korumak ve yüceltmekle mükellefiz

Yargıtay Başkanı Ömer Kerkez 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle bir mesaj yayınladı.

Kerkez mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhuriyetimizin 101. yıl dönümünü gururla ve coşkuyla kutluyoruz. Bugün, aziz milletimizin bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin zaferle taçlandığı, Türkiye Cumhuriyeti’nin temellerinin atıldığı gündür.

"HUKUKÇULAR OLARAK CUMHURİYETİN TEMEL DEĞERLERİNİ KORUMAK VE YÜCELTMEKLE MÜKELLEFİZ"

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının önderliğinde başlatılan bu büyük yürüyüş, milletimizin bağımsızlık tutkusunun bir simgesidir. Cumhuriyet; adaletin, hukukun üstünlüğünün, demokrasinin ve insan haklarının teminatıdır. Bizler, hukukçular olarak, Cumhuriyetin temel değerlerini korumak ve yüceltmekle mükellefiz. Adaletin tesisi ve hukukun üstünlüğünün sağlanması, Türkiye Cumhuriyeti’nin temel varlık nedenlerinden biridir.

Cumhuriyetimizin 101. yılında, hukukun üstünlüğünü ve yargının bağımsızlığını koruma görevimizi en üst düzeyde sürdüreceğimizin altını çiziyor, Cumhuriyetimizin daha nice yıllara, adaletle güçlenerek ulaşmasını diliyorum. Bu vesileyle, Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah arkadaşlarını ve şehitlerimizi rahmetle anıyor, tüm milletimizin ve yargı camiamızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutluyorum"

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay 29 ekim cumhuriyet bayramı
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