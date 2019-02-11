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Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.02.2019 10:44 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanlığı'na İsmail Rüştü Cirit yeniden seçildi.

Yargıtay Başkanlığı seçim sonucu belli oldu

İsmail Rüştü Cirit, Yargıtay Büyük Genel Kurulu'nda yapılan seçim sonucunda yeniden Yargıtay Başkanlığı'na seçildi.

Cirit, yaş haddinden emekli olacağı 23 Mart 2020'ye kadar bu görevi yürütecek.

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