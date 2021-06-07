Yargıtay Başsavcılığı kapatma istemli HDP iddianamesini Anayasa Mahkemesi'ne gönderdi

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, HDP'nin kapatılması istemiyle hazırladığı iddianameyi, Anayasa Mahkemesi'ne (AYM) gönderdi.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı'nın HDP'nin kapatılması istemli yaklaşık 850 sayfalık iddianamesinde, yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak istendi.

İddianamede, partinin banka hesabına tedbir konulması da talep edildi.

Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Bekir Şahin, HDP'nin kapatılması için 17 Mart 2021'de Anayasa Mahkemesi'ne iddianame sunmuştu.

"HDP'nin terör eylemlerinin odağı olduğu, HDP üyelerinin beyan ve eylemleriyle devletin milletiyle bölünmez bütünlüğünü bozmayı, ortadan kaldırmayı amaçladıkları" belirtilen iddianame için Anayasa Mahkemesi tarafından raportör görevlendirilmişti.

Anayasa Mahkemesi (AYM), bu iddianameyi eksik bulmuştu.

AYM iade etmişti

AYM, iddianameyi Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığına iade etmiş, karar oy birliğiyle alınmıştı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli karara tepki göstermiş ve "HDP'nin kapatılması kadar Anayasa Mahkemesi'nin de kapanması artık ertelenemez bir hedef olmalıdır" demişti.