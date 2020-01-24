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Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Cengiz'in cezasını onadı

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.01.2020 11:52 | Son Güncelleme

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Cengiz'in cezasını onadı

KEMAL KARADAĞ - Yargıtay Ceza Genel Kurulu, eski Yargıtay üyesi Abdi Cengiz'e Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden verilen 11 yıl hapis cezasını onadı.

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince yargılanan Cengiz hakkında 25 Şubat 2019'daki duruşmada karar açıklandı.

Örgüt talimatıyla Yargıtay üyesi seçildiği, örgüt toplantılarına katıldığı, örgütün gizli haberleşme sistemi ByLock'u kullandığı belirlenen Cengiz, FETÖ üyeliğinden 11 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Temyiz üzerine dosya, Yargıtay Ceza Genel Kuruluna geldi.

Yargıtay Ceza Genel Kurulu, Abdi Cengiz hakkındaki kararı onadı.

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