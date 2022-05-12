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Yargıtay cezasını onadı! Canan Kaftancıoğlu karar sonrası ilk açıklama

12.05.2022 15:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: CHP İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 günlük bölümün onanmasının ardından CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medyadan tüm milletvekillerini İstanbul İl Başkanlığı'na çağırdı. Konuyla ilgili Canan Kaftancıoğlu'ndan ilk açıklama geldi.

Yargıtay cezasını onadı! Canan Kaftancıoğlu karar sonrası ilk açıklama

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’na 5 ayrı suçtan verilen 9 yıl 8 ay 20 günlük hapis cezasının 4 yıl 11 ay 20 gün olan bölümünü onadı. Kararın ardından CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu Twitter hesabından dikkat çeken bir çağrıda bulundu. Kaftancıoğlu kararın ardından ilk kez konuştu.

KILIÇDAROĞLU: DERHAL YOLA ÇIKIN

Kılıçdaroğlu Kaftancıoğlu kararının ardından Twitter hesabından bir gönderi paylaştı. Kılıçdaroğlu paylaşımında partisinin milletvekillerine şu sözlerle çağrıda bulundu:

"Partimizin tüm milletvekilleri, derhal İstanbul il başkanlığı binamıza doğru yola çıkın."

KAFTANCIOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

Halk TV canlı yayınına bağlanan Kaftancıoğlu şunları söyledi:

"Değerli dostlar size Ankara - İstanbul arasından sesleniyorum. Ahmet Say'ın cenazesinden dönerken Yargıtay kararı bana da ulaştı. Burada mesele Canan Kaftancıoğlu değil, hukuksuzluğun hepimize yarattığı mağduriyettir. 84 milyon için hukukun üstünlüğünü yeniden sağlayacağına çalışmaya devam edeceğiz. Asla umudunuzu kaybetmeyin."

"İKTİDARDAKİ KÖTÜLÜĞÜ HEP BİRLİKTE GÖNDERECEĞİZ"

Kaftancıoğlu Twitter hesabından ise video mesaj paylaştı. Kaftancıoğlu paylaşımına şu notu düştü:

"Memleketime bahar gelmiş:) Asla durmak, yılmak, yorulmak yok! Nerede olursak olalım çalışacak, çalışacak umudu örgütleyerek iktidardaki kötülüğü hep birlikte gönderecek, hukukun üstünlüğünü tesis ettiğimizde hep birlikte nefes alacağız…"


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CHP Canan Kaftancıoğlu

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