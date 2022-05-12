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  4. Yargıtay, CHP'li eski vekil Eren Erdem'e FETÖ'den verilen hapis cezasını bozdu

Yargıtay, CHP'li eski vekil Eren Erdem'e FETÖ'den verilen hapis cezasını bozdu

12.05.2022 19:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, kapatılan Karşı gazetesine yönelik Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) davasında yargılanan eski CHP milletvekili Eren Erdem'e, "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan verilen 4 yıl 2 ay hapis cezasını bozdu.

Yargıtay, CHP'li eski vekil Eren Erdem'e FETÖ'den verilen hapis cezasını bozdu

Daire, İstanbul 23. Ağır Ceza Mahkemesinin Erdem, Emre Erciş ve Turan Atabey hakkında 1 Mart 2019'da verdiği mahkumiyetlere ilişkin temyiz incelemesini tamamladı.

Kararda, yardım suçunun unsurlarının oluşabilmesi için suç işlemek amacıyla kurulmuş örgüte bilerek ve isteyerek yardım edilmiş olması gerektiği ifade edildi. Basında, özgürlük sınırlarını aşar biçimde, terör örgütlerinin propagandasının yapılması veya örgüte ait bildirilerin yayınlanması hallerinde suçun unsurlarının oluşacağı aktarılan kararda, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına atıf yapıldı.

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Yerel mahkemece sanıklar hakkında, silahlı terör örgütüne yardım etmek amacıyla hareket ettiğine dair, her türlü şüpheden uzak somut delile dayanmadan mahkumiyet hükmü kurulduğu belirtilen kararda, "Sanıkların beraatleri yerine delillerin değerlendirilmesinde düşülen yanılgı sonucu yazılı şekilde mahkumiyet hükmü kurulması bozma nedeni yapılmıştır." denildi.

Erdem ve Atabey'in "silahlı terör örgütüne üye olmamakla birlikte bilerek ve isteyerek yardım etmek" suçundan 4 yıl 2 ay hapisle cezalandırılmasına hükmedilmişti. Erciş'e ise aynı suçtan 3 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verilmişti. (AA)

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