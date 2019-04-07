Yargıtay çocuğun yakılmasına ses çıkarmayan görevliyi affetmedi

Olaya şahit olan bir bakıcı anne ise çocuğa sıcak su döküldüğünü, cildinde yanıklar oluştuğunu görmesine rağmen durumu gerekli yerlere bildirmeyip gizlediği gerekçesiyle işten atıldı.

Burdur'un Bucak ilçesinde o dönemki adıyla Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı Çocuk Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde hasta bakım görevlisi, bakıcılığını üstlendiği çocuklardan birinin diğer çocuklara vurması üzerine çocuğu kaynar suyla yaktı. 2015'te yaşanan olay nedeniyle çocuğun cildinde yanıklar oluştuğu tespit edildi, bakıcı kadın hakkında soruşturma açıldı.

AYLİN SIRIKLI DAL/KEMAL KARADAĞ - Yargıtay, kendisini koruyamayacak durumda olan çocuğa karşı işlenen suçu yetkililere haber vermediği gibi tıbbi müdahale imkanı da tanımayarak durumu gizlediği ifade edilen bakıcı annenin iş akdinin feshini hukuka uygun buldu.

- Mahkeme işe iade edilmesine karar verdi

Davaya bakan ilk derece mahkemesi, bakıcı annenin haksız yere iş akdinin feshedildiğine karar vererek davayı kabul etti.

İlk derece mahkemesinin gerekçesinde, davacının olayı yetkililere zamanında haber vermemesinde kusuru bulunsa da bunun işten haksız yere atılmasının ve iş akdinin haklı olarak işveren tarafından feshedilmesini gerektirecek ölçüde olmadığı belirtildi. Bakıcı annenin birkaç gün sonra yapılan soruşturmada yetkililere olayı samimiyetle anlattığı, kastının bulunmadığı ve sıcak suyla hasta çocuğu yakma eyleminin kendisi tarafından yapılmadığını ifade ettiği kaydedildi.

- İstinaf mahkemesi uygun buldu

Karara karşı istinaf başvurusunda bulunulması üzerine Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 9. Hukuk Dairesi, davacının iş akdinin feshinin ağır bir yaptırım olduğu kanaatine vararak başvuruyu reddetti.

Bu kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay 9. Hukuk Dairesine geldi. Daire, Bölge Adliye Mahkemesi ve ilk derece mahkemesi kararlarını bozdu.