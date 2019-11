Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı’ndan emsal mütalaa

Eskişehir’de 2014 yılında sahiplendiği kediye işkence yaptıktan sonra ölümüne neden olan sanık Mustafa Can A., aldığı 3 yıl hapis cezasına yapmış olduğu temyiz itirazının Yargıtay Başsavcılığı tarafından reddine yönelik mütalaa verilirken, dosya incelenmesi üzerine Ceza Dairesine gönderildi.

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Edebiyat Fakültesi Karşılaştırmalı Edebiyat Bölümü hazırlık sınıfı öğrencisi iken 2014 yılında Eskişehir’deki ’Cafe De Kedi’ adlı işyerinden aldığı ’İletki’ adlı kediyi geçici olarak sahiplenen Mustafa Can A., yaptığı işkence sonucunda kedinin ölümüne sebep olmuştu. Olayın ortaya çıkmasının ardından öğrenci hakkında Eskişehir 4’üncü Asliye Ceza Mahkemesi’nde dava açılmıştı. Görülen dava sonrasında Mustafa Can A., mahkeme tarafından 3 yıl hapse mahkum edilmişti. Türkiye’de bir hayvanı öldürdüğü gerekçesiyle ilk kez ceza alan Mustafa Can A., karar sonrasında itirazda bulundu. Yargıtay Başsavcılığı, değerlendirmeleri sonucunda itirazın reddine yönelik mütalaa verirken, mahkeme tarafından verilen 3 yıl hapis cezasını yerinde olduğu kanaatini belirtti. Dosya incelenmesi üzerine Yargıtay Ceza Dairesine gönderildi.