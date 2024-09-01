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Yargıtay Cumhuriyet savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı saldırıya uğradı!

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
01.09.2024 20:18
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Fenerbahçe- Alanyaspor maçını izledikten sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Necip Cem İşçimen, maç çıkışı gişe sırasına girdi. Necip Cem İşçimen, arkasında kornaya basan sürücüyü uyarmak istediğinde saldırıya uğradı. Saldırganın 7 suçtan kaydı olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Yargıtay Cumhuriyet savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı saldırıya uğradı!

Yargıtay Cumhuriyet savcısı Necip Cem İşçimen saldırıya uğradı. 30 Ağustos Cuma günü Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izlemeye giden Savcı İşçimen, otoparkın çıkışına geldiğinde görevli gişede gün sonu alımı yapıyordu.

Ekol TV'nin haberine göre; Bir süre beklemek zorunda kalan savcı, arkasından kornaya basan sürücüyü uyarmak isteyince olanlar oldu. Savcı, sürücü tarafından saldırıya uğradı.

SAVCIYI YUMRUKLADI!

7 suçtan kaydı bulunan saldırgan yere düşürdüğü savcıyı, defalarca yumruklayıp darbetti.

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Polis şimdi her yerde kaçan saldırganı arıyor.

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Savcı Alanyaspor fenerbahçe
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