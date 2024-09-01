Yargıtay Cumhuriyet savcısı Necip Cem İşçimen maç çıkışı saldırıya uğradı!

Yargıtay Cumhuriyet savcısı Necip Cem İşçimen saldırıya uğradı. 30 Ağustos Cuma günü Fenerbahçe-Alanyaspor maçını izlemeye giden Savcı İşçimen, otoparkın çıkışına geldiğinde görevli gişede gün sonu alımı yapıyordu.

Ekol TV'nin haberine göre; Bir süre beklemek zorunda kalan savcı, arkasından kornaya basan sürücüyü uyarmak isteyince olanlar oldu. Savcı, sürücü tarafından saldırıya uğradı.

SAVCIYI YUMRUKLADI!

7 suçtan kaydı bulunan saldırgan yere düşürdüğü savcıyı, defalarca yumruklayıp darbetti.

Polis şimdi her yerde kaçan saldırganı arıyor.