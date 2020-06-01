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  4. Yargıtay'da duruşmaların başlayacağı tarih belli oldu

Yargıtay'da duruşmaların başlayacağı tarih belli oldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.06.2020 11:18 | Son Güncelleme

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Yargıtay'da duruşmaların başlayacağı tarih belli oldu

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'da müzakerelerin bugün başladığını bildirdi. Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtay'daki duruşmaların 16 Haziran'da başlayacağını açıkladı.

Ayrıntılar birazdan...


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