Yargıtay'da duruşmaların başlayacağı tarih belli oldu

Yarg\u0131tay Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Akarca, Yarg\u0131tay'da m\u00fczakerelerin bug\u00fcn ba\u015flad\u0131\u011f\u0131n\u0131 bildirdi. Yarg\u0131tay Ba\u015fkan\u0131 Mehmet Akarca, Yarg\u0131tay'daki duru\u015fmalar\u0131n 16 Haziran'da ba\u015flayaca\u011f\u0131n\u0131 a\u00e7\u0131klad\u0131.\nAyr\u0131nt\u0131lar birazdan...\nG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 K\u0131s\u0131tlama sona erdi, \u0130stiklal Caddesi'nde hareketlilik ba\u015flad\u0131!Sipari\u015fler art\u0131k b\u00f6yle verilecek\u0130lke imza att\u0131lar! \u0130\u015fte T\u00fcrkiye'nin kad\u0131n komandolar\u0131