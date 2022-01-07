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Yargıtay'da yapay zeka dönemi! 2023'te devreye girecek

07.01.2022 14:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargıtay'da yapay zeka sistemi 2023'te devreye girecek. Yapay zeka sisteminin, emsal nitelikteki kararlara daha kolay erişilebilmesi ve içtihat tutarlılığını sağlama amacıyla geliştirildiği belirtiliyor. İşte Yargıtay'daki yapay zeka sisteminin detayları...

Yargıtay'da yapay zeka dönemi! 2023'te devreye girecek

Yapay zeka sistemlerinin kullanımı birçok alanda karşımıza çıkarken, bir haber de Yargıtay'dan geldi. Buna göre, Yargıtay'da yapay zeka sisteminin hizmet vermeye başlaması planlanıyor.

YARGITAY'DAKİ YAPAY ZEKA ADLİ KALİTEYİ YÜKSELTECEK

Avrupa Konseyi ile yürütülen Yargıtayın Kurumsal Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi kapsamında yapay zeka tabanlı geliştirilen sistemle, güncel ve emsal kararların yaygınlaştırılmasının kolaylaştırılması ve adli kalitenin yükseltilmesi hedefleniyor.

Şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesi gereği 2015'ten bu yana Yargıtayın tüm kararları kamunun erişimine açıldı. Bu süreçte ilan edilen 6 milyondan fazla karar, güncel ve yol gösterici değeri yüksek kararların tespit edilmesinde zorluklar yaşanmasına sebep oldu.

Yapay zeka

Yargıtay, bunun önüne geçebilmek için yapay zeka tabanlı sistem geliştirerek kullanıcıların bireysel özelliklerine göre en güncel kararlara önem sırasına göre kolayca ulaşmasını hedefliyor.

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İhale süreci tamamlanan sistemin devreye girmesiyle, arama yapılan konudaki emsal kararların ve yasa değişikliği sonrası çıkan kararların öncelikli olarak kullanıcıya sunulması planlanıyor.

Ayrıca sistemle, 200-300 sayfalık dava dosyalarının özetlerinin de hazırlanabilmesi, böylece savcılık ve müzakere süreçlerinin de hızlandırılması sağlanacak.

Sistemin, 2023'te devreye girmesi planlanıyor.

YARGITAY BAŞKANI AKARCA AÇIKLAMIŞTI

Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Yargıtayın 2021 değerlendirme toplantısında yapay zeka tabanlı sistemlerin dünyanın çeşitli ülkelerinde kullanıldığını söylemiş, bunun Yargıtayda da kullanılması gerektiğini bildirmişti.

Akarca, ücretsiz olmasını planladıkları sistemin oturması halinde özellikle hukuk davalarında vatandaş ve avukatların elindeki delil ve verileri sisteme girerek davayı kazanma ihtimalini de öğrenebileceklerini, buna göre dava açıp açmama kararı verebileceklerini ifade etmişti.

(AA)

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