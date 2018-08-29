Yargıtay'dan Anna'ya kötü haber! Ülkesine dönmek isterken katil oldu

27 yaşındaki Anna Shtiben, 2015 yılında Özbekistan'dan İstanbul'a geldi. Aksaray'da bir barda garson ve kapı görevlisi olarak çalışan Salih Alpboğa ile tanışıp arkadaş oldu. İddianameye göre, Salih Alpboğa fuhuş yaparak geçimini sağlayan Anna'ya aracılık etmeye başladı. Birlikte Aksaray'da bir apartmanda yaşamaya başladılar. Anna ülkesine geri dönmek niyetindeydi. Olay gecesi olan 7 Nisan 2015'te de Anna, bu niyetini Salih Alpboğa'ya bir restoranda açıkladı. Ancak Salih Alpboğa bu fikre karşı çıktı. Aralarındaki tartışma sonrasında Salih Alpboğa, sokakta Anna'yı dövdü. Eve döndüklerinde de tartışmaya devam ettiler. Anna, mutfaktan aldığı bıçakla Salih Alpboğa'yı bıçaklayarak ağır şekilde yaraladı. Kanı durdurmaya çalışan Anna başaramayınca arkadaşlarından yardım istedi. Bunun üzerine olay yerine gelen acil yardım ekipleri Salih Alpboğa'nın öldüğünü tespit etti.

Olay nedeniyle tutuklanan Anna, hakkında dava açıldı. Anna mahkemedeki savunmasında, Salih ile üç yıldır tanıştığını ve kendisine şiddet uyguladığını, para karşılığında fuhuş yaptırdığını ve kazandığı parayı da zorla kendisinden aldığını söyledi. Olay günü de Özbekistan'a dönmek istediğini söyleyince Salih'in kendisini sokak ortasında dövdüğünü eve geldiğinde boğazını sıktığını, Salih'in bıçakla üzerine yürüdüğünü kendisini korumak için itince Salih'in yaralandığını ileri sürdü.