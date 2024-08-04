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  4. Yargıtay'dan emsal karar: Eşinin ailesine 'anne-baba' dememek ağır kusur

Yargıtay'dan emsal karar: Eşinin ailesine 'anne-baba' dememek ağır kusur

04.08.2024 07:40
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Bursa'daki bir boşanma davasına bakan mahkeme, kayınvalidesi ve kayınpederine "anne, baba" demeyen kadını ağır kusurlu buldu. Yargıtay da söz konusu kararı onaylarken; "anne baba" dememenin evliliği temelden sarstığına hükmetti.

Yargıtay'dan emsal karar: Eşinin ailesine 'anne-baba' dememek ağır kusur

Yargıtay'ın emsal olabilecek kararına neden olan dava Bursa'da açıldı. Eşi, kendi anne ve babasına 'anne-baba' demediği ve çok kıskançlık gösterdiği için boşanma davası açtı.

KÜFÜRLÜ MESAJ İDDİASI

Kadın ise söz konusu davaya karşı dava ile yanıt verdi. Eşinin iddialarının doğru olmadığını belirtti. Eşinin kendine ve çocuklarına vakit ayırmadığını hatta küfürlü mesajlar attığını öne sürdü.

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Boşanmanın yanı sıra 100 bin TL'lik maddi manevi tazminat istedi.

'ANNE-BABA' DEMEMEK AĞIR KUSUR

Davaya bakan Aile Mahkemesi, kadını tam kusurlu bulurken gerekçe olarak da aile büyüklerine yani kayınvalidesine ve kayınpederine 'anne-baba' diye hitap etmemesini saygısızlık olarak gösterdi.

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YARGITAY'DAN EMSAL KARAR

Kadının dosyayı taşıdığı istinaf mahkemesi 'anne-baba' dememeyi kusur olarak görmeyince karar bu kez de Yargıtay'a taşındı.

Yüksek Mahkeme, eşinin ebeveynlerine 'anne-baba' demeyen kadını ağır kusurlu buldu. Kararının gerekçesinde, kadının davranışının evliliği temelden sarstığını belirtti.

(AA)Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Yargıtay aile
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