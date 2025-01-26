Yargıtay’dan emsal karar: Sakın birine 'Yuva yıkan kadın' demeyin...

İzmir'de simit almak için sırada bekleyen bir kişi, başka bir kişinin önüne geçerek, sıradaki kişiyi itti. Sırasını kaybeden kişi, buna tepki olarak "Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" şeklinde hakaret içeren bir ifade kullandı. Bu sözler, dava konusu oldu ve hakaret suçuyla ilgili yargılama başlatıldı.

HAKARET SAYILDI!

Daha sonra ise kişi şikayetçi oldu ve "Arkadaşımın yuvasını yıkan kadın" sözlerini kullanan kişi hakkında hakaret suçundan dava açtı. İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi, söz konusu ifadelerin hakaret kapsamında olduğunu kabul etti.

Mahkeme ise sanığın bu eylemi, kendisine karşı yapılan haksız fiile tepki olarak gerçekleştirdiğini belirterek, ceza verilmesine yer olmadığına karar verdi. Şikayetçi, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek dosyayı Yargıtay’a taşıdı. Yargıtay 4. Ceza Dairesi, dosya üzerinde yaptığı temyiz incelemesi sonucunda, İzmir 37. Asliye Ceza Mahkemesi'nin kararını hukuka uygun buldu ve oy birliğiyle onadı.

Yargıtay açıklamasında, "Sanık savunması, katılan beyanı, tanık anlatımları ve tüm dosya kapsamına göre hakaretin haksız fiile tepki olarak işlendiği anlaşılmaktadır. Mahkemenin delilleri takdir ve değerlendirmesinde hukuka aykırılık görülmemiştir" ifadelerini kullandı.