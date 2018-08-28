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Yargıtay'dan 'kadınların yüzünü güldürecek' karar: Eşin üzerine yürümek artık…

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.08.2018 15:14 | Son Güncelleme

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, şiddet uygulamak maksadıyla eşin üzerine yürümenin de şiddet olduğuna hükmetti. Yargıtay'ın kararını köşesine taşıyan Habertürk yazarı Yasemin Güneri, 'Yargıtay kadınların yüzünü güldürecek bir karara imza attı. Yargıtay, verdiği kararda, kadının şiddet görme ihtimalini bile kabul etmedi' dedi.

Yargıtay'dan 'kadınların yüzünü güldürecek' karar: Eşin üzerine yürümek artık…

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin verdiği kararda, şiddet uygulamak amacıyla eşin üzerine yürümek de şiddet sayıldı.

Habertürk yazarı Yasemin Güneri, Yargıtay’ın verdiği bu kararı köşesinde ele aldı. Güneri “Her gün yüzlerce kadının eşinin şiddetine maruz kaldığına dair haberleri okuyoruz, izliyoruz. Dayaktan kolu kırılan, yüzü gözü şişmiş, hastanelik olmuş çok sayıda kadının mağdur olduğu ülkemizde, Yargıtay kadınların yüzünü güldürecek bir karara imza attı. Yargıtay, verdiği kararda, kadının şiddet görme ihtimalini bile kabul etmedi” dedi.

“EMSAL BİR KARARA İMZA ATMIŞ OLDU”

Yasemin Güneri, Yargıtay’ın kararını şöyle anlattı:

“Açılan bir boşanma davasında, kocanın eşine şiddet uygulamak için üzerine yürümesi bile boşanma nedeni kabul edildi. Kararda, kocanın karısının üzerine yürümesi ‘Fiziksel şiddet’ sayıldı.

Eşe karşı fiziksel şiddet uygulanmasını boşanma nedeni sayan Yargıtay, fiziksel şiddet konusunda tüm kadınların yüreğine su serpecek bir karara imza attı.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, şiddet uygulamak için karısının üzerine yürüyen kocayı suçlu buldu.

Karısının üzerine yürümeyi boşanma nedeni kabul eden Yargıtay, bu kararıyla kadına karşı şiddet davalarında emsal bir karara imza atmış oldu.”

“EŞİNİN ÜZERİNE YÜRÜMEK BOŞANMA NEDENİ SAYILACAK”

Yargıtay’ın karar verdiği davada yaşananları da aktaran Yasemin Güneri, şunları kaydetti:

“Olay Bursa'da meydana geldi.

M.A. tartıştığı karısının üzerine yürüdü. Şiddet uygulayacağı sırada, eşi S.A yan odaya kaçarak yardım istedi.

Olay sonrası boşanma davası açan S.A.'nın açtığı dava reddedildi.

Kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, kadınları sevindirecek bir karara imza attı.

Daire, hiçbir şekilde şiddete geçit verilmemesi gerektiğinin altını çizdiği kararında şu görüşleri dile getirdi: ‘Davalının davacının üzerine yürümesi fiziksel şiddete yönelik bir davranış olduğundan Yargıtay uygulamasında evlilik birliğinin sarsılması nedeniyle boşanma davasında boşanma konusu davranışlardandır. Davalının dövmek için eşinin üzerine yürüdüğü ve evden kovduğu anlaşılmaktadır. Bu halde taraflar arasında müşterek hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir.’

Bu kararla birlikte, eşinin üzerine yürümek boşanma nedeni sayılacak.”

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