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Yargıtay'dan kırmızı bülten kararı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.10.2019 14:32 | Son Güncelleme

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) kumpaslarından "Odatv soruşturması ve davası"nda yer alan eski 33 hakim ve savcının, "görevi kötüye kullanmak" ve "kişiyi hürriyetinden yoksun kılmak" suçlarından yargılandığı davada, firari 13 eski hakim ve savcı hakkında kırmızı bülten çıkarılmasına karar verildi.

Yargıtay'dan kırmızı bülten kararı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ'den tutuklu sanıklar eski hakimler Bülent Kınay, Metin Özçelik, Hikmet Şen, eski savcılar Adnan Çimen, Halük Gedikli ile tutuksuz sanık eski hakim Ayten Çeken katıldı.

Mahkeme heyeti, bazı müştekilerin katılma talepleri ve sanıkların durumu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hakan Arslan'a söz verdi. Firari sanıkların uzun süredir yakalanamadığını belirten Arslan, sanıkların uluslararası alanda da aranmaları için "kırmızı bülten" çıkarılmasını, yokluklarında tutuklanmalarını talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Arslan, sanık Nalan Can dışındaki sanıklar hakkında adli kontrol kararı verilmesini de istedi.

Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı sanıklara söz verildi. Bu sırada Daire Başkanı Haydar Metiner, FETÖ'den tutuklu eski hakim Bülent Kınay'a nasıl yakalandığını sordu.

"İŞKENCE VAR" DİYEN SANIĞA MAHKEME BAŞKANINDAN UYARI

Darbe girişiminin ardından tutuklananlarla ilgili işkence iddialarının bulunduğunu ileri süren Kınay, bu nedenle teslim olmak istemediğini ve Edirne'de yakalandığını söyledi.

Kınay'ın bu sözlerinin ardından Daire Başkanı Metiner, işkence suçuna dairelerinin baktığını hatırlattı. Metiner, "İşkence, Türkiye'de sıfır noktasında. Bu tür isnatlarla devlete haksızlık yapamazsınız. Türkiye bir hukuk devletidir." ifadeleriyle sanığı uyardı.

KIRMIZI BÜLTEN KARARI

Sanık beyanlarının alınmasından sonra mahkeme heyetinin ara kararları, Daire Başkanı Metiner tarafından açıklandı.

Davanın firari sanıklarından Celal Kara, Cihan Kansız, Eşref Aksu, Gökmen Demircan, Hadi Çaldır, Hüseyin Ayar, Mehmet Karababa, Menekşe Uyar, Mesut Özcan, Mustafa Boz, Seyfettin Mermerci, Yakup Hakan Günay ve Zekeriya Öz hakkındaki yakalama emirlerinin uzun süredir infaz edilmemesi nedeniyle kaçak sayılmalarına hükmeden mahkeme heyeti, bu sanıkların yokluklarında tutuklanmalarına karar verdi.

Firari 13 eski hakim ve savcının uluslararası alanda da aranmaları için "kırmızı bülten" çıkarılması talebinde bulunulmasına hükmeden mahkeme heyeti, duruşmayı 10 Şubat 2020'ye bıraktı.

Kaynak: AA

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Yargıtay Kırmızı Bülten

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