Yargıtay'dan kırmızı bülten kararı

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 8. Ceza Dairesince, Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, FETÖ'den tutuklu sanıklar eski hakimler Bülent Kınay, Metin Özçelik, Hikmet Şen, eski savcılar Adnan Çimen, Halük Gedikli ile tutuksuz sanık eski hakim Ayten Çeken katıldı.

Mahkeme heyeti, bazı müştekilerin katılma talepleri ve sanıkların durumu hakkında Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Hakan Arslan'a söz verdi. Firari sanıkların uzun süredir yakalanamadığını belirten Arslan, sanıkların uluslararası alanda da aranmaları için "kırmızı bülten" çıkarılmasını, yokluklarında tutuklanmalarını talep etti. Yargıtay Cumhuriyet Savcısı Arslan, sanık Nalan Can dışındaki sanıklar hakkında adli kontrol kararı verilmesini de istedi.

Daha sonra Yargıtay Cumhuriyet Savcısının mütalaasına karşı sanıklara söz verildi. Bu sırada Daire Başkanı Haydar Metiner, FETÖ'den tutuklu eski hakim Bülent Kınay'a nasıl yakalandığını sordu.

"İŞKENCE VAR" DİYEN SANIĞA MAHKEME BAŞKANINDAN UYARI



Darbe girişiminin ardından tutuklananlarla ilgili işkence iddialarının bulunduğunu ileri süren Kınay, bu nedenle teslim olmak istemediğini ve Edirne'de yakalandığını söyledi.