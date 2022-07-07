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Yargıtay'dan "oyun karakteri" hırsızına tokat gibi karar!

07.07.2022 15:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir kişinin bilgisayar oyunundaki maddi değere sahip karakterini mail şifresini değiştirerek ele geçirmesiyle ilgili davada Yargıtay çarpıcı bir karar verdi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, yerel mahkemenin 1 yıl hapis cezası verdiği sanığın 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılması istemiyle yargılanması gerektiğini kararlaştırdı.

Yargıtay'dan "oyun karakteri" hırsızına tokat gibi karar!

Yargıtaydan "bilgisayar oyunundaki karakterin çalınması" kararı geldi. Yargıtay 8. Ceza Dairesi, bir kişinin bilgisayar oyunundaki maddi değere sahip karakterini mail şifresini değiştirerek ele geçiren sanığın, 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve adli para cezasına çarptırılması istemiyle yargılanması gerektiğine hükmetti.

1500 LİRA DEĞERE SAHİP! ELE GEÇİRDİ, BAŞKALARINA DA KULLANDIRDI

Dairenin kararına göre, 2013'te bir kişinin bilgisayar oyunundaki 1500 lira değere sahip olan oyun karakteri, bir başkası tarafından mail şifresi izinsiz değiştirilerek ele geçirildi. Daha sonra bu oyun karakteri, ele geçiren kişi tarafından başka 2 kişinin kullanımına sunuldu.

Oyun karakteri sahibinin şikayeti üzerine, kimliği tespit edilen kişi hakkında atılı suçu işleyene 1 yıla kadar ceza verilmesini öngören Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 243'üncü maddesinde belirtilen "bilişim sistemine girme" suçundan dava açıldı. Çanakkale 3. Asliye Ceza Mahkemesi de yargılama sonucu oyun karakterini ele geçiren sanığın atılı suçtan mahkumiyetine hükmetti.

YARGITAY KARARI BOZDU

Yerel mahkemenin verdiği kararın temyiz incelemesini yapan Yargıtay 8. Ceza Dairesi ise kararı bozdu.

Dairenin kararında, sanığın maddi değeri olan sanal eşyayı ele geçirerek başka 2 kişinin kullanıma sunduğu ve menfaat elde ettiğine vurgu yapılarak, eylemin TCK'nin 244/4'üncü maddesinde belirtilen bilişim sistemine hukuksuz müdahale ederek çıkar sağlama kapsamında değerlendirilmesi gerektiği belirtildi.

Yargıtay

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Yerel mahkemenin verdiği kararda suç vasfında yanılgıya düşüldüğüne işaret edilen Yargıtay kararında, hükmün bu nedenle bozulmasına karar verildiği ifade edildi.

TCK'nin 244/4'üncü maddesinde bilişim sistemine hukuka aykırı müdahale ederek haksız çıkar sağlayanlara 2 yıldan 6 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilmesi öngörülüyor. (AA)


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