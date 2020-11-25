Yargıtay, Danıştay davasında verilen cezayı onadı

Yargıtay davada yargılanan diğer sanıklardan Mahmut Güzel'e "silah ticareti yapmak" suçundan verilen 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası ve aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız'a verilen 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para cezasının da onanmasına hükmetti.

17 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda, Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, 2. Daire üyeleri Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile 2. Daire Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmıştı.

Ayrıca sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'er yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay verilen hapis cezaları da onandı.

Davayla ilgili ilk duruşma 11 Ağustos 2006'da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Dava, daha sonra Yargıtay kararıyla Ergenekon ana dava dosyasıyla birleştirilmiş ve daha sonra yine Yargıtay kararıyla fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesi gerekçesiyle Ergenekon davasından ayrılmıştı.

DW / EC, BK

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