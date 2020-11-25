HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yargıtay, Danıştay davasında verilen cezayı onadı

Yargıtay, Danıştay davasında verilen cezayı onadı

25.11.2020 11:18 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Yargıtay, Danıştay davasında verilen cezayı onadı

Yargıtay, Danıştay’a 2006 yılında saldırı düzenleyen Alparslan Aslan’a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onayladı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Danıştay'a 2006 yılında saldırı düzenleyen Alparslan Arslan'a verilen "ağırlaştırılmış müebbet" ve 72 yıl hapis cezasını onayladı.

17 Mayıs 2006 tarihinde düzenlenen silahlı saldırıda, Danıştay 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 2. Daire Başkanı Mustafa Birden, 2. Daire üyeleri Ayfer Özdemir ve Ayla Gönenç ile 2. Daire Tetkik Hakimi Ahmet Çobanoğlu yaralanmıştı.

Ankara 23. Ağır Ceza Mahkemesi, Arslan'a, Özbilgin'e yönelik eylemine ilişkin "kamu görevlisini yerine getirdiği görev nedeniyle tasarlayarak öldürmek" suçundan "ağırlaştırılmış müebbet", silahla yaraladığı Danıştay üyelerine yönelik eylemlerine ilişkin "kamu görevlisini tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçundan 72 yıl hapis cezası vermişti.

Kararın temyiz edilmesi üzerine dosya Yargıtay'a gitmişti. Temyiz incelemesini tamamlayan 16. Ceza Dairesi, Alparslan Arslan'a verilen cezayı onadı.

Yargıtay davada yargılanan diğer sanıklardan Mahmut Güzel'e "silah ticareti yapmak" suçundan verilen 5 yıl hapis cezası ile 375 lira adli para cezası ve aynı suçtan yargılanan sanık Erkan Ayyıldız'a verilen 4 yıl 7 ay hapis ile 375 lira adli para cezasının da onanmasına hükmetti.

Ayrıca sanıklar Osman Yıldırım, Erhan Timuroğlu ve İsmail Sağır hakkında "kasten adam öldürmeye yardım" suçundan 14 yıl 2'şer ay, 4 kişinin "öldürülmesine teşebbüse yardım" suçundan da 25'er yıl olmak üzere toplam 39 yıl 2'şer ay verilen hapis cezaları da onandı.

Davayla ilgili ilk duruşma 11 Ağustos 2006'da Ankara 11. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülmüştü. Dava, daha sonra Yargıtay kararıyla Ergenekon ana dava dosyasıyla birleştirilmiş ve daha sonra yine Yargıtay kararıyla fiili irtibatın somut delillerle gösterilememesi gerekçesiyle Ergenekon davasından ayrılmıştı.

DW / EC, BK

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Coştukça coştu! Düğünde feci anlar Coştukça coştu! Düğünde feci anlar
Ailesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haberAilesi duyurdu! İrem Ayyüce Çınar'dan acı haber
Financial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardıFinancial Times gelen tehlikeye karşı açık açık uyardı

En Çok Okunan Haberler

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Cinsel ilişki tartışmasında ayağından vuruldu, sonrasında...

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Bülent Arınç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a: Yanlış yaptım

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Son Dakika! Kenan Işık'ın sağlık durumu hakkında flaş gelişme

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Bu kez olmadı... Manchester United'a diş geçiremedik

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Koronavirüs Bilim Kurulu toplanıyor!

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

Düğünde coştukça coşan damat gelinin yüzüne tekme attı

İlginizi Çekebilir

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Her eve lazım şifa dolu bitki ağız kokusuna son verir, libidoyu artırır

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Bakan Koca'dan flaş aşı açıklaması: 44 gönüllüye uygulandı

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Devlerin arasında bir sürpriz... İşte dünyanın en çok ziyaret edilen internet siteleri

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

Arınç'a sert tepki: Gelsin önce bize destek versin

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

İstanbul’da iğrenç olay! Evli kadını bayıltıp kaçırarak tecavüz etti

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Türkiye'nin korona aşısında yeni gelişme! Yan etki görülmedi

Diğer Haberler

Hacettepe'de Türk profesör Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı böyle saklanıyor!

Uğur Şahin'in koronavirüs aşısı böyle saklanıyor!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın: Yeni dönem başlıyor

Sağlık Bakanlığı koronavirüs temaslı takip algoritmasını güncelledi!

Evdeki bir kişi dahi pozitif çıkarsa...

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber: Koronavirüse yakalandı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ten kötü haber

Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Altın ve gümüşten yapılan maskeler satışa sunuldu

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Götür, ben zaten karakolum

Alkollü kadın ortalığı birbirine kattı: Götür, ben zaten karakolum

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.