Yargıtay, darbe girişimi gecesi vatandaşın durdurduğu askerlere verilen beraati bozdu

15 Temmuz gecesi Denizli 11. Tugay Komutanlığında yaşananların özetlendiği kararda suç tarihinde Denizli Garnizon ve 11. Komando Tugay Komutanı olan eski tuğgeneral Kamil Özhan Özbakır ve eski Söke Garnizon Komutanı albay Erol Akman'a verilen ağırlaştırılmış müebbet ile 4 eski subaya verilen müebbet hapis cezası kararları onandı.

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, Denizli'de Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimi davasına ilişkin Denizli 2. Ağır Ceza Mahkemesi ile Antalya Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi’nin 47 sanık hakkındaki kararlarına ilişkin, Cumhurbaşkanlığı, Maliye Bakanlığı, TBMM Başkanlığı ile bazı sanıkların itiraz sonrası yaptığı incelemeyi sonuçlandırdı.

Altundağ’ın darbe teşebbüsünden önceden haberdar olduğu, 14 Temmuz 2016'da saat 22.00 civarında sanık Kamil Özhan Özbakır ve firari Fahrettin Demir ile birlikte toplantı yaptığı, harekat merkezine olay günü öncesinde yapılan faaliyetleri ve intikalleri bildirmediğinin belirtildiği kararda, "Sanığın sübutu kabul edilen eyleminin Anayasayı ihlal suçunu teşkil ettiğinde kuşku bulunmamasına, suçun icra hareketlerini müşterek fail olarak gerçekleştiren sanığın, hükümeti düşürüp yönetime el koymayı amaçlayan suç organizasyonu içinde yer aldığının anlaşılmasına nazaran konumu, rütbesi ve mesleki tecrübesi itibariyle TCK'nin 24/1-4 ve 30. maddelerinin tatbik şartlarının bulunmadığı da gözetilerek fiil üzerinde ortak hakimiyet kurduğunun kabulü ile 'müşterek fail' olarak TCK'nın 37. maddesi delaletiyle 309. maddesi gereğince mahkumiyetine karar verilmesi gerektiği" kaydedildi.

Kararda suç tarihinde tugay harekat ve eğitim şube müdürü olan sanık Adem Altundağ hakkında verilen beraat kararının bozularak sanığın "müşterek fail" olarak yargılanması gerektiği belirtildi.

- "Emir ve eylemin suç teşkil ettiği açık"

Yargıtay’ın kararında darbe gecesi Çardak Askeri Havaalanına intikal eden askerlerin de aralarında bulunduğu sanıklar Ertuğrul Yavaşca, Mutlu Avcı, Ali Savaş, Celil Basıkar, Ali Zor, Rafet Parlatan, Şevket Hamdi Akkaya, Çetin Öztürk, Ümit Soyer, Yakup Atılgan, Fatih Akın Arslan, Nazmi Keskin, Ali Kanat, Hüseyin Öğüt, Tarık Ekmen, Yunus Karagülle, Kazım Coşkun, Cüneyt Kurum, Ahmet Ali Akın, Vedat Somer, Vedat Engin, Muharrem Burak Salar, Yusuf Acar, Güner Kaçar, Hasan Önal, Eren Toksoy, Hüseyin Yavuz, Abdullah Özdoğan, Ümit Coşkun, Ali Çalım, Hüseyin Çakır ve Muhammet Yıldız hakkında kurulan beraat hükümleriyle ilgili olarak da bozma kararı verildi.

Kararda intikalin kendilerini almaya gelen askeri uçağın havalimanına iniş yapamaması ve mülki idare amirleri ve vatandaşların karşı koyması sonucu başarılı olamadığına dikkat çekilerek, "Emir ve eylemin suç teşkil ettiği açıkça belli olmasına rağmen zarar tehlikesi bakımından illi (nedensel) bir değer taşıdığından kuşku bulunmayan eylemlerinin, işlenmesi sırasında yardımda bulunarak icrasını kolaylaştırmak (TCK madde 39/2-c) suretiyle Anayasayı ihlal suçuna yardım etmek kapsamında kaldığının kabulü ile eylemlerinin niteliği, konum ve etkinlik dereceleri de gözetilerek kusurlu hareketleri ile orantılı, hakkaniyete uygun bir ceza tertip edilmesi gerektiğine” işaret edildi.