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Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu’nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 15:58 | Son Güncelleme

Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu’nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.

Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu’nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.

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