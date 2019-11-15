Yargıtay, darbe girişiminde Orgeneral Başoğlu’nun kaçırılması davasında verilen 1 sanığa ağırlaştırılmış, 4 sanığa müebbet hapis cezası kararını onadı.

Yarg\u0131tay, darbe giri\u015fiminde Orgeneral Ba\u015fo\u011flu\u2019nun ka\u00e7\u0131r\u0131lmas\u0131 davas\u0131nda verilen 1 san\u0131\u011fa a\u011f\u0131rla\u015ft\u0131r\u0131lm\u0131\u015f, 4 san\u0131\u011fa m\u00fcebbet hapis cezas\u0131 karar\u0131n\u0131 onad\u0131. \u015ea\u015f\u0131rtan anlar! Akan trafi\u011fin aras\u0131nda...Bak\u0131rk\u00f6y'de 3 ki\u015finin evde \u00f6l\u00fc bulunmas\u013112 farkl\u0131 h\u0131rs\u0131zl\u0131k su\u00e7undan aranan 'Pet \u015fi\u015fe Refiye' yakaland\u0131
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