Yargıtay Deniz Kuvvetleri Komutanlığındaki darbe davası ile ilgili kararını verdi

Yargıtay 16. Ceza Dairesi, FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe girişimi sırasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığında yaşanan eylemlere ilişkin açılan davada 25 sanığa verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 2 sanığa verilen müebbet hapis cezasını onadı. Daire, 38 sanık hakkındaki kararı ise çeşitli sebeplerden dolayı bozdu.

Ankara 13. Ağır Ceza Mahkemesince 6 Mart 2018’de karara bağlanan davada aralarında eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai ve eski Deniz Kuvvetler Komutanlığı Harekat Daire Başkanı Tuğamiral İrfan Arabacı’nın da arasında bulunduğu 47 sanığın “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verildi. Mahkeme, 18 sanığa da aynı suçtan müebbet hapis cezası verirken, 3’ü firari 8 sanığın ise dosyasının ayrılması kararlaştırıldı. Sanık ve avukatları, yerel mahkemenin kararına itiraz ederek istinafa başvurdu. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi, bazı sanıklar hakkındaki kararları hukuka uygun bulurken, 13 sanığın ise beraatını kararlaştırdı.

Temyiz üzerine dosya Yargıtay’a geldi. Dosya hakkında kararını veren Yargıtay 16. Ceza Dairesi, eski Deniz Kuvvetler Komutanlığı Harekat Daire Başkanı Tuğamiral İrfan Arabacı ve eski Deniz Kuvvetleri Komutanlığı İstihbarat Daire Başkanı Tuğamiral Murat Şirzai’nin de arasında olduğu 25 sanık hakkında verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ile 2 sanık hakkında verilen müebbet hapis cezasını onadı.

Bazı sanıklar hakkındaki karar bozuldu

Daire, istinafın 13 sanık için verdiği beraat kararını, duruşma yapılmadan karar verildiği için bozdu. 3 sanık hakkındaki kararı yargılama aşamasında eksik araştırma yapıldığı gerekçesiyle bozan daire, 16 sanığın da eylemlerinin “anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım” suçundan değerlendirilmesi gerektiğini belirterek bu kişiler hakkındaki hükmü bozdu. Daire, diğer 6 sanık hakkındaki hükmü de çeşitli sebeplerden dolayı bozdu.

