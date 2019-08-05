Ankara'da 2007-2008 yıllarında gazetelere iş ilanı veren bir kişi, ilanda yer alan irtibat numarasını arayanlara, "Dubai'de çalıştırılmak üzere ağır vasıta şoförü arandığını" söyleyip, başvuruda bulunmak isteyenlerden sürücü belgesi fotokopisi, fotoğraf ve bir miktar para talep etti.

Kararında, sanığın müştekilerle yüz yüze gelmediğine ve eylemin gazete ilanı verilerek gerçekleştiğine işaret eden Daire, mahkeme kararını "Türk Ceza Kanununun 158/1-g maddesinde düzenlenen basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle dolandırıcılık suçunu oluşturduğu gözetilmeden suç vasfında yanılgıya düşülerek basit dolandırıcılıktan hüküm kurulduğu" gerekçesiyle bozdu.

Türk Ceza Kanununun basit dolandırıcılığı düzenleyen 157'nci maddesi, "Hileli davranışlarla bir kimseyi aldatıp, onun veya başkasının zararına olarak, kendisine veya başkasına bir yarar sağlayan kişiye bir yıldan beş yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adli para cezası verilir." hükmünü içeriyor.

Aynı kanunun, nitelikli dolandırıcılıkla ilgili hükümleri içeren 158. maddesinde ise suçun basın ve yayın araçlarının sağladığı kolaylıktan yararlanmak suretiyle yapılması halinde 3 yıldan 10 yıla kadar hapis ve 5 bin güne kadar adli para cezası verilebileceği öngörülüyor.

