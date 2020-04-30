HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Yargıtay, duruşma ve müzakereleri erteledi

Yargıtay, duruşma ve müzakereleri erteledi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.04.2020 15:56 | Son Güncelleme

Yargıtay'dan koronavirüs salgını için alınan tedbirler kapsamında yeni bir adım geldi. Yargıtay Başkanlar Kurulu, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında duruşmaların 15 Haziran, müzakerelerin ise 31 Mayıs'a kadar ertelenmesine karar verdi.

Yargıtay, duruşma ve müzakereleri erteledi

Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 30 Nisan'a kadar durdurulan yargısal sürelerle ilgili tarihin Cumhurbaşkanı kararıyla 15 Haziran'a uzatılması nedeniyle Yargıtay Başkanlar Kurulu, yeni kararlar aldı.

Buna göre, hukuk ve ceza dairelerindeki tüm duruşmalar 15 Haziran, müzakereler ise 31 Mayıs'a kadar ertelenecek.

Esnek çalışma kapsamında Yargıtaydaki tetkik hakimleri, Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) imkanlarından faydalanarak evden çalışabilecek.

Eşi sağlık personeli olan hakim ve savcılar ile Yargıtay personelinin çalışma şartları iş ve kadro durumlarına göre değerlendirilecek.

İnfaz düzenlemesine yönelik kanunla ilgili işler yönünden gerekli tedbirler alınacak. Kurul ve daireler ile kalemlerin çalışmasında yeterli personel görevlendirilecek, tüm sağlık önlemleri yerine getirilecek.

(AA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
İş Bankası'ndan ihracatçılara destek İş Bankası'ndan ihracatçılara destek
Savcı ve polisin gözü önünde drift yaptı, cezası ağır olduSavcı ve polisin gözü önünde drift yaptı, cezası ağır oldu
Koronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdüKoronavirüs bulaştırdığını sandığı için sevgilisini öldürdü

En Çok Okunan Haberler

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

Olay ifşa! 'Kocanız jigolo olarak mı kalıyor?'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

'Ülkücü hareket sana haddini bildirmeyi bilir'

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

9 günlük sokağa çıkma kısıtlaması mı uygulanacak?

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

65 yaş üstü ve 20 yaş altını ilgilendiren haber!

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Dekolteli pozlara tepki yağdı! 'Oruç nerede kaldı?

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

Kayıp sanılan kız çocuğu bakın nerede, ne yaparken bulundu

İlginizi Çekebilir

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

Evde Kullanım İçin En Uygun Dambıl - Halter Setleri

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

İstanbul’daki ölüm oranlarıyla ilgili dikkat çeken açıklama

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

İsveç’ten getirilen Gülüşken’in ağabeyinden çarpıcı iddia

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Adana'da hareketli dakikalar! Bacağından vurularak yakalandı

Diğer Haberler
Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Kars'ta 2 terörist daha etkisiz hale getirildi

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalanınca çocuklarına hastane yönetimi sahip çıktı

Eşi ve kendisi koronavirüse yakalandı, çocuğuna hastane baktı

Meteoroloji'den Türkiye genelinde bir hafta süreyle yoğun yağış uyarısı

Meteoroloji'den tüm Türkiye için kritik uyarı

Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı'nda 1 Mayıs önlemleri

Taksim Meydanı ve Cumhuriyet Anıtı'nda 1 Mayıs önlemleri

Savcı ve polisin gözü önünde drift yaptı, cezası ağır oldu

Savcı ve polisin gözü önünde drift yaptı, cezası ağır oldu

Bodrum'da heyecanlandıran görüntü! Herkes köpek balığı sandı ama...

Bodrum'da heyecanlandıran görüntü!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.