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Yargıtay, "edepsiz" için verilen cezayı bozdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2019 11:05 | Son Güncelleme

Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "edepsizler" sözünü kullanan bir kişiye hakaretten ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu - Daire, "edepsizler" sözünün hakaret değil rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu sonucuna ulaştı

KEMAL KARADAĞ - Yargıtay 18. Ceza Dairesi, "edepsizler" sözünü kullanan kişiye "hakaret" suçundan ceza veren yerel mahkeme kararını bozdu.

Düzce'de yaşanan tartışmada bir kişi, karşı tarafa yönelik "edepsizler" sözünü kullandı.

Şikayet üzerine açılan davada mahkeme, "edepsizler" kelimesini hakaret kabul ederek sanığı cezalandırdı.

Temyiz üzerine dosya, Yargıtay 18. Ceza Dairesi'ne geldi.

Yerel mahkemenin kararını bozan daire, "edepsizler" sözünün hakaret olmadığına hükmetti. Daire, hakaret suçunun unsurlarının oluşmadığı gözetilmeden, yasal olmayan ve yerinde görülmeyen gerekçe ile mahkumiyet kararı verilmesini bozma nedeni saydı.

Yargıtay 18. Ceza Dairesi''nin kararında, hakaret fiillerinin cezalandırılmasıyla korunan hukuki değerin, kişilerin onur, şeref ve saygınlığı olduğuna işaret edildi.

Bir hareketin tahkir edici olup olmadığının, bazı durumlarda nispi olup, zamana, yere ve duruma göre değişebildiği belirtilen kararda, kişilere yönelik her türlü ağır eleştiri veya rahatsız edici sözlerin hakaret suçu bağlamında değerlendirilmemesi, sözlerin açıkça, onur, şeref ve saygınlığı rencide edebilecek nitelikte somut bir fiil veya olgu isnadını veya sövmek fiilini oluşturması gerektiğine vurgu yapıldı.

Kararda, şunlar kaydedildi:

"Yargılamaya konu olayda, mahkemece hakaret niteliğinde olduğu kabul edilen, sanığın yönelttiği 'edepsizler' sözünün katılanın onur, şeref ve saygınlığını rencide edici boyutta olmayıp, rahatsız edici, kaba ve nezaket dışı davranış, ağır eleştiri niteliğinde olduğu gözetilmelidir."

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Anahtar Kelimeler:
edepsiz HAKARET Yargıtay

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