Yargıtay, 'Emrah Serbes' kararını 23 Mayıs'ta verecek

Yargıtay 12'nci Dairesi'nde yapılan duruşmaya, kazada yaşamını yitiren Nilgün- Ayhan Özçelik çiftinin oğlu Ahmet Mert Özçelik, avukatları Mustafa Tırtıl ve Burcu Ece Güler ile sanık Emrah Serbes'in avukatları Ersan Şen ve Filiz Demirbüken katıldı. Sanık Serbes'in avukatı Ersan Şen, yerel mahkeme ve İzmir Bölge Adliye Mahkemesi tarafından verilen 13 yıl 4 yıl hapis cezasının 'bilinçli taksirle ölüme neden olmak' suçundan verildiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bu karar müvekkilimin alkollü olmasına dayandırıldı. Yargıtay 12'nci Dairesi'nin içtihatlarında 'bilinçli taksir' uygulanabilmesi için sanığın kanında 1 promil ve üzeri alkol çıkması gerekiyor. Kaza anında alkollü olduğu ise 2 sağlık görevlisinin beyanlarına göre dayandırılıyor. Görevliler 'Ağzından alkol kokusu geliyordu' diyor. Oysa müvekkilime kazadan 26 saat sonra test yapılıyor. Bu teste göre alkol oranı 1,25 promil. Aldığımız bilimsel raporlarda bu sonuca göre, müvekkilimin kaza anında kanında bulunması gereken alkol oranı 6,25 promil. Bu da mümkün değil; çünkü 4,00 promilin üzeri koma durumu. Yani dosyada müvekkilimin alkollü olduğunu ispatlayacak maddi bir delil bulunmuyor. Bu da bize Emrah Serbes'in kazadan önce değil kaza sonrası alkol aldığını gösteriyor."