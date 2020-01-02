Yargıtay, eski Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım’a şike davasında verilen kararı usulden bozdu. Aziz Yıldırım dahil sanıklar yeniden yargılanacak.

Yarg\u0131tay, eski Fenerbah\u00e7e Ba\u015fkan\u0131 Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m\u2019a \u015fike davas\u0131nda verilen karar\u0131 usulden bozdu. Aziz Y\u0131ld\u0131r\u0131m dahil san\u0131klar yeniden yarg\u0131lanacak.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNER \u0130zle ve \u00f6\u011fren: \u00c7ocuk filmlerindeki gizli mesajlar\u00c7orum\u2019da kamyoncular kontak kapatt\u0131Tren K\u00fct\u00fcphanesi i\u00e7in al\u0131nan g\u00fcvenlik \u00f6nlemi dikkat \u00e7ekti
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